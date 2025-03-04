Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий

Кокосовое масло, смешанное с эфирными маслами, такими как розмарин и мята, может стать отличным вариантом для ночной маски для волос. Масло мяты перечной стимулирует волосяные фолликулы, способствуя росту волос, а розмарин обладает антибактериальными свойствами, которые лечат перхоть и зуд кожи головы.
Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.
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