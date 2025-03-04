Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кокосовое масло, смешанное с эфирными маслами, такими как розмарин и мята, может стать отличным вариантом для ночной маски для волос. Масло мяты перечной стимулирует волосяные фолликулы, способствуя росту волос, а розмарин обладает антибактериальными свойствами, которые лечат перхоть и зуд кожи головы.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кокосовое масло

Что вам понадобится

Кокосовое масло в зависимости от длины и густоты ваших волос. 4-5 капель масла мяты перечной. 4-5 капель масла розмарина. Чистая миска.

Приготовление

Смешайте все масла в миске и нанесите на волосы. Аккуратно массируйте в течение 10-15 минут. Завяжите волосы или наденьте шапочку для душа и оставьте ее на всю ночь. Вымойте его утром с мягким шампунем и кондиционером. Делайте это два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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