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Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий

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Кокосовое масло, смешанное с эфирными маслами, такими как розмарин и мята, может стать отличным вариантом для ночной маски для волос. Масло мяты перечной стимулирует волосяные фолликулы, способствуя росту волос, а розмарин обладает антибактериальными свойствами, которые лечат перхоть и зуд кожи головы.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

Что вам понадобится

  1. Кокосовое масло в зависимости от длины и густоты ваших волос.
  2. 4-5 капель масла мяты перечной.
  3. 4-5 капель масла розмарина.
  4. Чистая миска.

Приготовление

  1. Смешайте все масла в миске и нанесите на волосы.
  2. Аккуратно массируйте в течение 10-15 минут.
  3. Завяжите волосы или наденьте шапочку для душа и оставьте ее на всю ночь.
  4. Вымойте его утром с мягким шампунем и кондиционером. Делайте это два раза в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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