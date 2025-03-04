Топ-4 фасона платьев, которые будут популярный этой весной

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вот четыре фасона платьев, которые обещают стать популярными этой весной.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Девушка в платье

Платья с запахом

Платья с запахом остаются вне времени и особенно популярны благодаря своей универсальности и способности подчеркивать фигуру. Этот фасон идеально подходит для любого случая — от повседневного образа до вечернего выхода.

Платья с объемными рукавами

Объемные рукава, такие как буфы, фонарики или "летучая мышь", добавляют романтичности и драматизма образу. Такие платья легко комбинируются с обувью на каблуке или даже кроссовками для более расслабленного стиля.

Платья-комбинации

Эти легкие, словно невесомые платья снова возвращаются в моду. Они прекрасно смотрятся как самостоятельно, так и в сочетании с кардиганом или кожаной курткой. Идеально подходят для теплой весенней погоды.

Платья с принтами

Весной особенно актуальны яркие цветочные узоры, абстрактные мотивы и геометрические принты. Платья с такими рисунками добавят свежести и игривости вашему гардеробу.

Эти тренды помогут вам оставаться стильной и актуальной в новом сезоне!

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.



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