Топ-4 фасона платьев, которые будут популярный этой весной

Вот четыре фасона платьев, которые обещают стать популярными этой весной.
Платья с запахом остаются вне времени и особенно популярны благодаря своей универсальности и способности подчеркивать фигуру. Этот фасон идеально подходит для любого случая — от повседневного образа до вечернего выхода.
Объемные рукава, такие как буфы, фонарики или "летучая мышь", добавляют романтичности и драматизма образу. Такие платья легко комбинируются с обувью на каблуке или даже кроссовками для более расслабленного стиля.
Эти легкие, словно невесомые платья снова возвращаются в моду. Они прекрасно смотрятся как самостоятельно, так и в сочетании с кардиганом или кожаной курткой. Идеально подходят для теплой весенней погоды.
Весной особенно актуальны яркие цветочные узоры, абстрактные мотивы и геометрические принты. Платья с такими рисунками добавят свежести и игривости вашему гардеробу.
Эти тренды помогут вам оставаться стильной и актуальной в новом сезоне!
Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.
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