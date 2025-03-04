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Управление аппетитом: забудьте о заедании стресса с этими простыми шагами

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Заедание стресса — это привычка, с которой сталкивается множество людей. Когда эмоции берут верх, многие стремятся утешить себя едой, что часто ведет к перееданию и лишнему весу. Но можно научиться контролировать этот процесс, не прибегая к диетам и ограничениям.

Девушка ест ночью
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка ест ночью

Почему мы заедаем стресс?

Когда мы переживаем стрессовые ситуации, организм вырабатывает гормоны, такие как кортизол, который стимулирует аппетит. Это естественная реакция, но важно понимать, как контролировать её, чтобы не перерасходовать калории и не набрать лишний вес.

Советы по контролю аппетита

  1. Осознанность и медитация. Практики осознанности помогут вам понимать, когда вы едите из-за эмоций, а не из-за настоящего голода.
  2. Здоровая замена. Когда стресс берет вверх, попробуйте заменить еду на что-то полезное: прогуляйтесь, выпейте воды или попробуйте дыхательные упражнения.
  3. Регулярные приемы пищи. Стабильное питание снижает уровень голода и уменьшает желание заедать стресс.

Задержитесь на осознанности и попробуйте найти способы расслабиться без еды. Управление эмоциями и правильное питание — это ключ к тому, чтобы не заедать стресс и поддерживать здоровье.

Уточнения

Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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