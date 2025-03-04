Управление аппетитом: забудьте о заедании стресса с этими простыми шагами

Заедание стресса — это привычка, с которой сталкивается множество людей. Когда эмоции берут верх, многие стремятся утешить себя едой, что часто ведет к перееданию и лишнему весу. Но можно научиться контролировать этот процесс, не прибегая к диетам и ограничениям.
Когда мы переживаем стрессовые ситуации, организм вырабатывает гормоны, такие как кортизол, который стимулирует аппетит. Это естественная реакция, но важно понимать, как контролировать её, чтобы не перерасходовать калории и не набрать лишний вес.
Задержитесь на осознанности и попробуйте найти способы расслабиться без еды. Управление эмоциями и правильное питание — это ключ к тому, чтобы не заедать стресс и поддерживать здоровье.
Психоге́нное перееда́ние — расстройство приёма пищи, представляющее собой чрезмерное употребление еды, приводящее к появлению лишнего веса, и являющееся реакцией на дистресс.
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Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.