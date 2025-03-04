Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коммунальный коллапс: у жены Петросяна накопились долги на сотни тысяч
Запах, фурнитура и детали: как выбрать качественную мебель
7 ошибок при уборке пылесосом, которые делают ваш дом ещё грязнее
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Вопреки заявлениям: США не сворачивают обмен разведданными с Украиной
Какие овощи становятся крепче рядом с чесноком? Природная защита без химии
Новую технологию упрочнения паровых турбин разработали в Петербурге
Кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку украинских БПЛА — такого еще не было
Постная солянка с грибами — готовится просто, а вкус удивляет!

Носки могут успешно быть стильным акцентом в монохромных образах

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Носки — это не только практичная деталь гардероба, но и мощный инструмент для создания стильных образов. Но как правильно выбрать носки, чтобы они гармонично вписывались в общий стиль? Стильный образ начинается с деталей, и именно они часто становятся ключевыми в создании уникального стиля.

Мужские ноги
Фото: freepik by designed by freepik
Мужские ноги

Как выбрать носки для строгого костюма

Если вы предпочитаете классику и часто носите элегантные костюмы, стилист-имиджмейкер Эмилия Базалицкая советует выбирать носки в цвет брюк. Такой выбор не только эстетически приятен, но и избавляет от неприятных ситуаций, когда нога на кресле или стуле "выдаёт" неправильный акцент на носки. Например, если костюм синий, а носки чёрные и контрастируют с брюками, то при закинутой ноге может создать впечатление, что у вас на ногах сапоги. Выбор носок в цвет брюк, напротив, сделает образ цельным и гармоничным.

Принтованные носки для смелых образов

Если вам нравятся носки с принтами, Базалицкая рекомендует искать модели, в которых один из цветов повторяется в других элементах образа. Это помогает создать стильный и сдержанный, но при этом интересный комплект. Например, если на вас бежевое поло, брюки насыщенного зелёного цвета и обувь коньячного оттенка, отлично подойдут носки с клетчатым узором, в котором присутствуют бежевые и зелёные оттенки.

Как сделать носки акцентом в образе

Самый смелый и дерзкий способ использовать носки — это сделать их ярким акцентом образа. Это работает особенно хорошо в монохромных комплектах. Например, если вы носите тёмно-серые джинсы, светло-серый джемпер и чёрные кеды, красные носки станут ярким пятном, которое привлекает внимание и сделает образ уникальным. Это отличный способ выделиться, при этом не перегрузив весь комплект.

Рекомендации по выбору носок:

  • Для строгого стиля — носки в цвет брюк.
  • Для яркого акцента — носки с контрастным принтом или ярким цветом.
  • Для элегантного образа — носки промежуточного оттенка между цветом обуви и брюк.

Выбор носок — это не просто практичное решение, а способ подчеркнуть свою индивидуальность и стиль, сообщает Москва 24.

Уточнения

Носки́ — вид нательного белья, короткий чулок, не доходящий до колена. 

Дже́мпер (от англ. jump — тип короткого пальто) — трикотажная плечевая одежда без застёжек или с застёжкой вверху, покрывающая туловище и частично бёдра и надеваемая через голову человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Садоводство, цветоводство
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад Аудио 
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Военный аналитик Таран оценил последствия заморозки поставок американского оружия Украине Любовь Степушова США перестали давать оружие Украине. Какие будут доказательства? Дмитрий Плотников Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Запах, фурнитура и детали: как выбрать качественную мебель
7 ошибок при уборке пылесосом, которые делают ваш дом ещё грязнее
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Вопреки заявлениям: США не сворачивают обмен разведданными с Украиной
Какие овощи становятся крепче рядом с чесноком? Природная защита без химии
Новую технологию упрочнения паровых турбин разработали в Петербурге
Кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку украинских БПЛА — такого еще не было
Носки могут успешно быть стильным акцентом в монохромных образах
Постная солянка с грибами — готовится просто, а вкус удивляет!
Как сделать харчо из тушёнки: быстрый рецепт с насыщенным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.