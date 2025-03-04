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Как сохранить зону декольте молодой? Три секрета красоты, которые работают

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Гладкая, ухоженная зона декольте неизменно привлекает восхищённые взгляды. Но эта деликатная область быстро выдаёт возраст, если за ней не ухаживать правильно. Чтобы предотвратить появление морщин, достаточно соблюдать три важных правила.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

1. Правильная поза для сна

Если спишь на боку, кожа в зоне декольте смещается, образуя складки, которые со временем превращаются в морщины. Особенно это опасно для сухой кожи. Чтобы избежать проблемы, лучше спать на спине и перед сном обязательно наносить увлажняющий крем.

2. Упражнения для тонуса

Красивое декольте — это не только кожа, но и подтянутые мышцы. Развитая грудная мускулатура поддерживает кожу и замедляет появление возрастных изменений. Самые эффективные упражнения:

  • Отжимания (классические или от стены)
  • Жим гантелей лёжа или сидя
  • Сведение ладоней перед собой (упражнение "молитва")

3. Защита от солнца

УФ-излучение ускоряет старение кожи, а про декольте мы часто забываем. Даже в пасмурную погоду используй солнцезащитный крем SPF 30+. Это поможет избежать морщин и пигментных пятен.

С этими простыми шагами твоя зона декольте останется молодой и привлекательной как можно дольше!

Уточнения

Декольте́ (фр. Décolleté, «с отсечённой шеей, без шеи») — глубокий вырез в женской одежде, частично открывающий плечи и грудь с эстетическими и эротическими целями. Часто путают с кливиджем.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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