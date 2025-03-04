После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит

После душа заворачиваешь волосы в полотенце, пока наносишь крем или одеваешься? Эта привычка кажется удобной, но на самом деле вредит твоим волосам!
Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мытьё головы
Чем опасен "полотенечный тюрбан"?
Ломкость и спутывание. Шероховатая ткань полотенца повреждает кутикулу волос, провоцируя их ломкость и образование колтунов.
Секущиеся кончики. Трение о сухую ткань ухудшает структуру волос, приводя к расслаиванию кончиков.
Замедленный рост. Если волосы долго стянуты в тугую конструкцию, это ослабляет корни и может замедлить их рост.
Как сушить волосы правильно?
Забудь о махровом полотенце — используй старую хлопковую футболку или полотенце из микрофибры. Они мягче и не травмируют волосы.
Не тряси и не трись — просто аккуратно промокни волосы, чтобы убрать излишки воды.
Дай волосам немного подсохнуть естественным образом перед тем, как использовать фен.
Если хочешь сохранить волосы здоровыми, пора изменить эту привычку!
Уточнения
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.