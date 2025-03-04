Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить
Забудьте о неприятных запахах: рулон туалетной бумаги в холодильнике изменит всё

После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит

1:09
Моя семья » Красота и стиль

После душа заворачиваешь волосы в полотенце, пока наносишь крем или одеваешься? Эта привычка кажется удобной, но на самом деле вредит твоим волосам!

Мытьё головы
Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мытьё головы

Чем опасен "полотенечный тюрбан"?

  • Ломкость и спутывание. Шероховатая ткань полотенца повреждает кутикулу волос, провоцируя их ломкость и образование колтунов.
  • Секущиеся кончики. Трение о сухую ткань ухудшает структуру волос, приводя к расслаиванию кончиков.
  • Замедленный рост. Если волосы долго стянуты в тугую конструкцию, это ослабляет корни и может замедлить их рост.

Как сушить волосы правильно?

  • Забудь о махровом полотенце — используй старую хлопковую футболку или полотенце из микрофибры. Они мягче и не травмируют волосы.
  • Не тряси и не трись — просто аккуратно промокни волосы, чтобы убрать излишки воды.
  • Дай волосам немного подсохнуть естественным образом перед тем, как использовать фен.

Если хочешь сохранить волосы здоровыми, пора изменить эту привычку!

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить абрикос давать щедрый урожай? Важные правила ухода Аудио 
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали
Красота и стиль
Простой способ вернуть густоту волос, о котором вы не знали Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Жёсткий ответ России. Что будет, если Британия отправит свои войска на Украину Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Последние материалы
Жёсткий ответ России. Что будет, если Британия отправит свои войска на Украину
Эти 3 растения посадите у дома: комары забудут к вам дорогу — проверенный метод
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер
После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.