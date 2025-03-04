После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После душа заворачиваешь волосы в полотенце, пока наносишь крем или одеваешься? Эта привычка кажется удобной, но на самом деле вредит твоим волосам!

Фото: flickr.com by geehairimages, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мытьё головы

Чем опасен "полотенечный тюрбан"?

Ломкость и спутывание. Шероховатая ткань полотенца повреждает кутикулу волос, провоцируя их ломкость и образование колтунов.

Шероховатая ткань полотенца повреждает кутикулу волос, провоцируя их ломкость и образование колтунов. Секущиеся кончики. Трение о сухую ткань ухудшает структуру волос, приводя к расслаиванию кончиков.

Трение о сухую ткань ухудшает структуру волос, приводя к расслаиванию кончиков. Замедленный рост. Если волосы долго стянуты в тугую конструкцию, это ослабляет корни и может замедлить их рост.

Как сушить волосы правильно?

Забудь о махровом полотенце — используй старую хлопковую футболку или полотенце из микрофибры. Они мягче и не травмируют волосы.

— используй старую хлопковую футболку или полотенце из микрофибры. Они мягче и не травмируют волосы. Не тряси и не трись — просто аккуратно промокни волосы, чтобы убрать излишки воды.

— просто аккуратно промокни волосы, чтобы убрать излишки воды. Дай волосам немного подсохнуть естественным образом перед тем, как использовать фен.

Если хочешь сохранить волосы здоровыми, пора изменить эту привычку!

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.





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