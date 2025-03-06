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Коричневые губы из 90-х: главный секрет макияжа, который вернулся

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Цикл модных тенденций в макияже повторяется, и сейчас мы наблюдаем возрождение стиля 90-х. Холодные коричневые губы и минималистичные образы снова на пике популярности, доказывая, что прошлое и настоящее в мире красоты тесно связаны.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

В 90-е годы макияж тяготел к естественности и минимализму. Тональные основы подбирались в тон коже, а тени для век использовались приглушенные. Яркий коричневый карандаш для губ стал неотъемлемой частью образа, пишет венгерское издание Glamour.

Тенденции макияжа 90-х

Эпоха 90-х характеризовалась сдержанностью и акцентом на натуральную красоту. Вместо драматичного макияжа предпочтение отдавалось матовым основам, карандашам для губ и блескам холодных коричневых оттенков. Принцип "меньше — значит больше" был в приоритете: тонкие контуры и естественные тона кожи подчеркивали природную красоту. Супермодели Синди Кроуфорд и Кейт Мосс популяризировали этот стиль, создавая элегантные, но простые образы. Минимализм 90-х стал золотым веком для тонких акцентов на глазах и холодных коричневых губ.

Современные тенденции макияжа

Сегодня тенденции 90-х переживают второе рождение, особенно в контексте холодных коричневых губ, матовых блесков и приглушенного макияжа глаз. Современная версия минимализма стремится к легкости и изысканности, благодаря новым формулам и текстурам косметики.

Матовые губы снова в моде благодаря увлажняющим помадам и карандашам с матовым эффектом. Идеальная текстура кожи достигается с помощью легких, но плотных тональных основ. Дымчатые глаза и густые брови по-прежнему актуальны, но теперь их легче создать и они выглядят более естественно. Макияж 90-х — это не просто ностальгия, а современное воплощение модных тенденций.

Как создать макияж в стиле 90-х?

Для создания макияжа в стиле 90-х следуйте этим шагам:

  • Увлажнение губ: Начните с увлажнения, чтобы губы были гладкими и блеск или помада не скатывались.
  • Контурирование: Обведите контур губ карандашом холодного коричневого оттенка, подбирая цвет к тону кожи.
  • Заполнение контура: Заполните губы блеском или легкой матовой помадой для естественного блеска.
  • Акцент: Не переусердствуйте с блеском, чтобы сохранить приглушенное, чистое впечатление.
  • Закрепление: Для стойкости макияжа можно слегка припудрить губы.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ. 

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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