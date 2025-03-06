Цикл модных тенденций в макияже повторяется, и сейчас мы наблюдаем возрождение стиля 90-х. Холодные коричневые губы и минималистичные образы снова на пике популярности, доказывая, что прошлое и настоящее в мире красоты тесно связаны.
В 90-е годы макияж тяготел к естественности и минимализму. Тональные основы подбирались в тон коже, а тени для век использовались приглушенные. Яркий коричневый карандаш для губ стал неотъемлемой частью образа, пишет венгерское издание Glamour.
Тенденции макияжа 90-х
Эпоха 90-х характеризовалась сдержанностью и акцентом на натуральную красоту. Вместо драматичного макияжа предпочтение отдавалось матовым основам, карандашам для губ и блескам холодных коричневых оттенков. Принцип "меньше — значит больше" был в приоритете: тонкие контуры и естественные тона кожи подчеркивали природную красоту. Супермодели Синди Кроуфорд и Кейт Мосс популяризировали этот стиль, создавая элегантные, но простые образы. Минимализм 90-х стал золотым веком для тонких акцентов на глазах и холодных коричневых губ.
Современные тенденции макияжа
Сегодня тенденции 90-х переживают второе рождение, особенно в контексте холодных коричневых губ, матовых блесков и приглушенного макияжа глаз. Современная версия минимализма стремится к легкости и изысканности, благодаря новым формулам и текстурам косметики.
Матовые губы снова в моде благодаря увлажняющим помадам и карандашам с матовым эффектом. Идеальная текстура кожи достигается с помощью легких, но плотных тональных основ. Дымчатые глаза и густые брови по-прежнему актуальны, но теперь их легче создать и они выглядят более естественно. Макияж 90-х — это не просто ностальгия, а современное воплощение модных тенденций.
Как создать макияж в стиле 90-х?
Для создания макияжа в стиле 90-х следуйте этим шагам:
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum — «яблоко») — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.