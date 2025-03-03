Ботокс без иголок: натуральные альтернативы, о которых стоит узнать

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире красоты и ухода за собой все больше людей обращаются к "натуральному ботоксу" — новому тренду, который взорвал социальные сети. Но что это за тенденция, и можно ли добиться омоложения с помощью обычных продуктов, которые находятся у нас дома?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Что представляет собой "натуральный ботокс"

Термин "натуральный ботокс" не имеет отношения к инъекциям, а представляет собой использование домашних средств и ингредиентов для омоложения кожи. В отличие от агрессивных химических процедур, таких как ботокс, этот метод предлагает более безопасные альтернативы.

Например, в TikTok набирает популярность использование банановой кожуры. Сторонники утверждают, что антиоксиданты, содержащиеся в ней, могут осветлить и подтянуть кожу. Также в ход идут такие продукты, как говяжий жир, йогурт и льняное семя — все эти компоненты люди наносят прямо на лицо, надеясь улучшить состояние кожи.

Домашние средства в тренде

Этот тренд возник на фоне пандемии, когда многие люди стали уделять больше внимания уходу за кожей, но с более доступными средствами. Спрос на дорогие кремы и процедуры снизился, и пользователи обратились к дешевым, но популярным ингредиентам, таким как рис или даже говяжий жир.

Платформа TikTok в феврале 2024 года насчитывает уже более 5000 видео с хэштегом #NaturesBotox. Люди активно делятся своими секретами красоты, экспериментируя с домашними средствами.

Мнение экспертов

Не все эксперты разделяют энтузиазм по поводу "натурального ботокса". Муниб Шах, дерматолог из Американского совета дерматологов, предупреждает, что эффективность этих средств не подтверждена научными исследованиями. "Мало данных, чтобы утверждать, что льняное семя или говяжий жир могут увлажнить кожу так, как это делает ботокс", — говорит он.

Клэр Хенниган, главный аналитик Mintel, отмечает, что тенденция "сделай сам" продолжает набирать популярность, особенно среди подростков. Стоимость профессиональных процедур и косметики часто становится преградой, поэтому многие ищут доступные альтернативы.

Ожидаемые риски

Британский косметолог Дижа Айоделе предупреждает, что "натуральные" методы могут быть опасными, если их использовать без должной осторожности. Например, банановая кожура может быть не только грязной, но и вызвать аллергическую реакцию.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.



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