Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает

С возрастом кожа теряет свою эластичность и упругость, но что если вам скажут, что есть способ замедлить этот процесс и даже вернуть молодость коже?
Вики Дероса, создатель контента и бывшая модель, поделилась своим секретом на TikTok. У неё "гладкая и подтянутая кожа", несмотря на возраст. И её главное средство для ухода — gua sha. По её словам, она не может жить без этого инструмента, который всегда носит с собой в сумке. Именно с помощью gua sha ей удалось избавиться от морщин на лбу, которые часто появляются с возрастом.
Она делится простым, но эффективным методом использования этого средства. Вики сначала моет руки, затем наносит сыворотку на лицо и аккуратно работает инструментом, уделяя особое внимание коже под глазами. Это помогает улучшить циркуляцию крови и стимулировать выработку коллагена — ключевых факторов для сохранения молодости кожи.
Гуаша — это метод, пришедший из традиционной китайской медицины. Его используют уже много веков. Название состоит из двух слов: "гуа", что означает "царапать", и "ша", что переводится как "песок". Идея заключалась в том, что этот метод помогает расщепить застойную энергию, снижая воспаление, улучшая кровообращение и стимулируя лимфатическую систему.
Совсем недавно гуашь начали использовать в косметологии для ухода за кожей лица. В отличие от интенсивной работы с телом, при которой используется сильное давление, gua sha помогает стимулировать регенерацию кожи при более легком нажатии.
Гуашь не только оживляет кожу, но и способствует её обновлению, при этом использованные камни — нефрит, розовый кварц или черный обсидиан — добавляют процедуре эстетическую ценность и дополнительный уход.
С возрастом наша кожа теряет коллаген и эластичность, но с помощью правильного ухода можно замедлить эти процессы. Гуаша — это простой и эффективный способ вернуть коже здоровье и молодость.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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