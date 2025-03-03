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Удивительный способ вернуть молодость коже: вы не поверите, как это работает

2:42
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом кожа теряет свою эластичность и упругость, но что если вам скажут, что есть способ замедлить этот процесс и даже вернуть молодость коже?

Женщина с макияжем
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с макияжем

Секрет от Вики Дероса

Вики Дероса, создатель контента и бывшая модель, поделилась своим секретом на TikTok. У неё "гладкая и подтянутая кожа", несмотря на возраст. И её главное средство для ухода — gua sha. По её словам, она не может жить без этого инструмента, который всегда носит с собой в сумке. Именно с помощью gua sha ей удалось избавиться от морщин на лбу, которые часто появляются с возрастом.

Она делится простым, но эффективным методом использования этого средства. Вики сначала моет руки, затем наносит сыворотку на лицо и аккуратно работает инструментом, уделяя особое внимание коже под глазами. Это помогает улучшить циркуляцию крови и стимулировать выработку коллагена — ключевых факторов для сохранения молодости кожи.

Что такое гуаша

Гуаша — это метод, пришедший из традиционной китайской медицины. Его используют уже много веков. Название состоит из двух слов: "гуа", что означает "царапать", и "ша", что переводится как "песок". Идея заключалась в том, что этот метод помогает расщепить застойную энергию, снижая воспаление, улучшая кровообращение и стимулируя лимфатическую систему.

Совсем недавно гуашь начали использовать в косметологии для ухода за кожей лица. В отличие от интенсивной работы с телом, при которой используется сильное давление, gua sha помогает стимулировать регенерацию кожи при более легком нажатии.

Как правильно использовать гуаша

  1. Очищение кожи. Начните с двойного очищения и пилинга.
  2. Нанесение сыворотки. Для лучшего эффекта используйте укрепляющую сыворотку.
  3. Процедура гуаши. Используйте легкое давление, работая инструментом по массажным линиям.
  4. Увлажнение. Завершите процедуру нанесением увлажняющего крема и, если это утренний уход, добавьте SPF.

Гуашь не только оживляет кожу, но и способствует её обновлению, при этом использованные камни — нефрит, розовый кварц или черный обсидиан — добавляют процедуре эстетическую ценность и дополнительный уход.

Почему это важно

С возрастом наша кожа теряет коллаген и эластичность, но с помощью правильного ухода можно замедлить эти процессы. Гуаша — это простой и эффективный способ вернуть коже здоровье и молодость.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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