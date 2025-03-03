Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дача своими руками: идеи для оформления и обустройства
Странные растения, за которые могут арестовать дачника
Эта простая тренировка сотрет дряблость с внутренней стороны рук: эффект поражает
Дмитрий Певцов раскритиковал фильм Чебурашка: это не искусство!
Пригожин высказался о номинации Юры Борисова на Оскар: я удивлён
Как сделать обычный рис роскошным десертом? Всего три дополнительных ингредиента
Почему ваша собака не защищает дом? Разбираем причины
Современные моторы умирают раньше срока – почему так происходит
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве

Масло ши творит чудеса: раскройте секрет преображения кожи и волос

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Любители красоты в восторге от масла ши для кожи и волос. Хотя этот популярный ингредиент только недавно появился в составе большинства лосьонов, шампуней и других увлажняющих косметических средств, в Восточной и Западной Африке его используют уже много веков.

Женщина с длинными волосами
Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Особенности

Масло ши — это жир, получаемый из семян африканского дерева ши. Чистое масло ши имеет цвет слоновой кости, оно неочищенное и сырое, то есть не содержит химикатов и консервантов. Это смягчающее средство по сути является увлажняющим. Масло ши содержит большое количество жирных кислот и витаминов.

Преимущества по уходу за кожей и волосами

Если ваша кожа или волосы выглядят тусклыми и сухими, масло ши поможет вернуть их к жизни. Кроме того, масла в составе масла ши легко впитываются в кожу и действуют как невероятное увлажняющее средство.

Оно также полезно для лечения воспалений, способствует регенерации клеток, снимает раздражение и сухость, а также защищает от свободных радикалов и обладает другими полезными свойствами.

Людям с сухой кожей будет полезно использовать масло ши, так как оно не только восполняет влагу в коже, но и удерживает её, сохраняя кожу увлажнённой в течение длительного времени. Любой, кто страдает от экземы, воспалений или трещин на коже, может использовать масло ши, чтобы успокоить раздражение, которое обычно усиливается осенью и зимой.

Хотя масло ши является отличным ингредиентом для борьбы с сухостью кожи и волос, оно может быть слишком тяжёлым для тех, у кого тонкие прямые волосы. Однако людям с густыми вьющимися волосами может быть полезно использовать этот ингредиент для удержания влаги.

Уточнения

Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Экономика и бизнес
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Авто
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова Разгадана тайна: почему Лас-Вегас называют Городом Грехов — вот в чём секрет Игорь Буккер Неизвестный НЭП: как в СССР аферы контор с зиц-председателями захлестнули всю экономику Игорь Лавровский
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Кошка дерёт диван? Один гениальный трюк решит проблему навсегда
Последние материалы
Дмитрий Певцов раскритиковал фильм Чебурашка: это не искусство!
Пригожин высказался о номинации Юры Борисова на Оскар: я удивлён
У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль
Как сделать обычный рис роскошным десертом? Всего три дополнительных ингредиента
Почему ваша собака не защищает дом? Разбираем причины
Современные моторы умирают раньше срока – почему так происходит
Дочь Шукшиной честно рассказала, какими были отношения с матерью в детстве
Забудьте про быстрое лечение: врач раскрыла главную опасность популярных методов борьбы с простудой
Популярные туристические страны отказались от массового туризма: толпам больше не рады
Теперь без уведомлений: как власти будут отслеживать недвижимость
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.