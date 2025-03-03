Масло ши творит чудеса: раскройте секрет преображения кожи и волос

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любители красоты в восторге от масла ши для кожи и волос. Хотя этот популярный ингредиент только недавно появился в составе большинства лосьонов, шампуней и других увлажняющих косметических средств, в Восточной и Западной Африке его используют уже много веков.

Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Особенности

Масло ши — это жир, получаемый из семян африканского дерева ши. Чистое масло ши имеет цвет слоновой кости, оно неочищенное и сырое, то есть не содержит химикатов и консервантов. Это смягчающее средство по сути является увлажняющим. Масло ши содержит большое количество жирных кислот и витаминов.

Преимущества по уходу за кожей и волосами

Если ваша кожа или волосы выглядят тусклыми и сухими, масло ши поможет вернуть их к жизни. Кроме того, масла в составе масла ши легко впитываются в кожу и действуют как невероятное увлажняющее средство.

Оно также полезно для лечения воспалений, способствует регенерации клеток, снимает раздражение и сухость, а также защищает от свободных радикалов и обладает другими полезными свойствами.

Людям с сухой кожей будет полезно использовать масло ши, так как оно не только восполняет влагу в коже, но и удерживает её, сохраняя кожу увлажнённой в течение длительного времени. Любой, кто страдает от экземы, воспалений или трещин на коже, может использовать масло ши, чтобы успокоить раздражение, которое обычно усиливается осенью и зимой.

Хотя масло ши является отличным ингредиентом для борьбы с сухостью кожи и волос, оно может быть слишком тяжёлым для тех, у кого тонкие прямые волосы. Однако людям с густыми вьющимися волосами может быть полезно использовать этот ингредиент для удержания влаги.

Уточнения

Масло ши (или масло карите) — растительное масло, добываемое из семян дерева ши.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.