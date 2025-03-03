Эликсир молодости и строитель мышц: этот фрукт должен быть в вашем рационе

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При сбалансированном питании решающее значение имеет адекватное потребление белка. Взрослым рекомендуется употреблять 0,8 грамма белка в день на каждый килограмм веса, он содержится в молочных продуктах, красном мясе, рыбе, морепродуктах и яйцах.

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

Яблоко, например, является очень интересным источником белка в мире фруктов, а также широко потребляемой пищей в Испании. Есть и другие фрукты, такие как виноград, кокос, авокадо, банан или клубника, которые также обладают большой питательной ценностью в этом отношении.

Особенности нанче

Но есть один фрукт с особой белковой нагрузкой: нанче. Этот фрукт маленький, круглый, его оттенок варьируется от желтого до оранжевого, в зависимости от степени зрелости. Процентное содержание белка в нем достигает 3,6% по сравнению с 1,1% в банане или скромными 0,2% в дыне или яблоке.

По данным Национальной медицинской библиотеки, витамин С необходим для роста и восстановления тканей во всех частях тела. Он используется для образования коллагена, используется для борьбы с морщинами, укрепления кожи, сухожилий, связок и кровеносных сосудов, заживления ран и образования рубцовой ткани.

У нанче есть и другие названия, от changunga до nancite, а его научное название — Byrsonima crassifolia. Он несколько меньше оливы и имеет твердое круглое семя. В Испании его можно найти в латиноамериканских гастрономах, специализированных магазинах и универмагах.

Этот фрукт обладает антиоксидантным действием, является союзником против преждевременного старения, и он очень популярен в Мексике, где его обычно употребляют в виде джемов или смузи. Его богатое содержание витаминов А и С укрепляет иммунную систему и зрение.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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