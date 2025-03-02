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Как сделать волосы густыми на вид? 5 приёмов, которые работают

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Вы старательно поднимаете корни круглой щёткой, но через час волосы снова плоские? Всё дело в аэродинамике! Если направлять горячий воздух сверху вниз, пряди прижимаются к голове и теряют объём. Как это исправить?

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Главные ошибки при укладке и способы их исправить

Ошибка №1: Сушка феном сверху вниз

Как правильно: сушите волосы головой вниз, направляя воздух снизу вверх — так корни приподнимутся, а объём сохранится на весь день.

Ошибка №2: Расчёсывание мокрых волос

Как правильно: не растягивайте влажные волосы — они становятся ломкими. Вместо этого аккуратно промокните их полотенцем из микрофибры и нанесите несмываемый уход.

Ошибка №3: Нанесение стайлинга по всей длине

Как правильно: мусс или пенку используйте только у корней — иначе волосы станут тяжелыми и быстро потеряют форму.

Ошибка №4: Мытьё головы каждый день

Как правильно: частое мытьё лишает волосы натуральных масел. Используйте сухой шампунь домашнего приготовления:

  • Для тёмных волос — кукурузный крахмал + какао-порошок.
  • Для светлых — кукурузный крахмал + молотый розмарин.
  • Нанесите кистью на корни, оставьте на 5 минут, затем встряхните волосы.

Ошибка №5: Неправильное хранение укладки во сне

Как правильно: перед сном заплетите мягкий хвост на макушке, используя шёлковую резинку. Утром распустите и слегка взбейте пальцами — и вас удивит объём!

Через неделю таких экспериментов вы забудете, что когда-то ваши волосы были плоскими!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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