Как сделать волосы густыми на вид? 5 приёмов, которые работают

Вы старательно поднимаете корни круглой щёткой, но через час волосы снова плоские? Всё дело в аэродинамике! Если направлять горячий воздух сверху вниз, пряди прижимаются к голове и теряют объём. Как это исправить?
Ошибка №1: Сушка феном сверху вниз
Как правильно: сушите волосы головой вниз, направляя воздух снизу вверх — так корни приподнимутся, а объём сохранится на весь день.
Ошибка №2: Расчёсывание мокрых волос
Как правильно: не растягивайте влажные волосы — они становятся ломкими. Вместо этого аккуратно промокните их полотенцем из микрофибры и нанесите несмываемый уход.
Ошибка №3: Нанесение стайлинга по всей длине
Как правильно: мусс или пенку используйте только у корней — иначе волосы станут тяжелыми и быстро потеряют форму.
Ошибка №4: Мытьё головы каждый день
Как правильно: частое мытьё лишает волосы натуральных масел. Используйте сухой шампунь домашнего приготовления:
Ошибка №5: Неправильное хранение укладки во сне
Как правильно: перед сном заплетите мягкий хвост на макушке, используя шёлковую резинку. Утром распустите и слегка взбейте пальцами — и вас удивит объём!
Через неделю таких экспериментов вы забудете, что когда-то ваши волосы были плоскими!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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