3 лучших способа избавиться от трещин на пятках — попробуйте сами

Трещины, сухость и шероховатость пяток — проблема, с которой сталкиваются многие. Но вернуть коже мягкость и увлажнённость можно всего за несколько процедур. Главное — регулярность!
Чтобы кремы и масла действительно работали, первый шаг — убрать ороговевший слой. Для этого подойдут:
После пилинга нанесите питательный крем или мазь с:
Лучше всего наносить средство сразу после душа, пока кожа ещё влажная — это помогает удержать влагу внутри!
Мед + оливковое масло + лимон
Мед + банан
Эти маски глубоко питают кожу и делают её мягкой уже после первого применения!
Используйте эти методы 3-4 раза в неделю, и через месяц кожа на пятках будет мягкой и гладкой, как после салонного ухода.
Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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