3 лучших способа избавиться от трещин на пятках — попробуйте сами

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Трещины, сухость и шероховатость пяток — проблема, с которой сталкиваются многие. Но вернуть коже мягкость и увлажнённость можно всего за несколько процедур. Главное — регулярность!

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Бритьё ног

Как избавиться от сухости на пятках?

1. Отшелушивание и удаление омертвевшей кожи

Чтобы кремы и масла действительно работали, первый шаг — убрать ороговевший слой. Для этого подойдут:

Пемза — используйте после душа, аккуратно обработав пятки.

Скрабы с сахаром или солью — мягко удаляют мёртвые клетки.

Кислотные пилинги (AHA-кислоты) — гликолевая кислота и её аналоги глубоко очищают кожу.

2. Интенсивное увлажнение

После пилинга нанесите питательный крем или мазь с:

Мочевиной — смягчает даже грубую кожу.

— смягчает даже грубую кожу. Ланолином — удерживает влагу.

— удерживает влагу. Натуральными маслами — питают и заживляют.

Лучше всего наносить средство сразу после душа, пока кожа ещё влажная — это помогает удержать влагу внутри!

3. Вазелин или парафин на ночь

Нанесите толстый слой вазелина перед сном.

Наденьте хлопковые носки.

Утром пятки будут заметно мягче!

4. Домашние маски для пяток

Мед + оливковое масло + лимон

Смешайте все ингредиенты, нанесите на пятки на 20 минут, смойте тёплой водой.

Мед + банан

Сделайте банановое пюре, добавьте ложку мёда.

Держите на пятках 30 минут, затем смойте.

Эти маски глубоко питают кожу и делают её мягкой уже после первого применения!

Главное правило — регулярность!

Используйте эти методы 3-4 раза в неделю, и через месяц кожа на пятках будет мягкой и гладкой, как после салонного ухода.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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