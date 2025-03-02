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3 лучших способа избавиться от трещин на пятках — попробуйте сами

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Трещины, сухость и шероховатость пяток — проблема, с которой сталкиваются многие. Но вернуть коже мягкость и увлажнённость можно всего за несколько процедур. Главное — регулярность!

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Как избавиться от сухости на пятках?

1. Отшелушивание и удаление омертвевшей кожи

Чтобы кремы и масла действительно работали, первый шаг — убрать ороговевший слой. Для этого подойдут:

  • Пемза — используйте после душа, аккуратно обработав пятки.
  • Скрабы с сахаром или солью — мягко удаляют мёртвые клетки.
  • Кислотные пилинги (AHA-кислоты) — гликолевая кислота и её аналоги глубоко очищают кожу.

2. Интенсивное увлажнение

После пилинга нанесите питательный крем или мазь с:

  • Мочевиной — смягчает даже грубую кожу.
  • Ланолином — удерживает влагу.
  • Натуральными маслами — питают и заживляют.

Лучше всего наносить средство сразу после душа, пока кожа ещё влажная — это помогает удержать влагу внутри!

3. Вазелин или парафин на ночь

  • Нанесите толстый слой вазелина перед сном.
  • Наденьте хлопковые носки.
  • Утром пятки будут заметно мягче!

4. Домашние маски для пяток

Мед + оливковое масло + лимон

  • Смешайте все ингредиенты, нанесите на пятки на 20 минут, смойте тёплой водой.

Мед + банан

  • Сделайте банановое пюре, добавьте ложку мёда.
  • Держите на пятках 30 минут, затем смойте.

Эти маски глубоко питают кожу и делают её мягкой уже после первого применения!

Главное правило — регулярность!

Используйте эти методы 3-4 раза в неделю, и через месяц кожа на пятках будет мягкой и гладкой, как после салонного ухода.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus - рука, кисть и cūra - уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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