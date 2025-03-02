Секрет сияющей кожи без кремов и салонов — он стоит 0 рублей

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сухая кожа, тусклые волосы и отёки по утрам? Многие списывают это на возраст или усталость, но причина может быть гораздо проще — недостаток воды. Диетологи уверены: если правильно соблюдать питьевой режим, можно улучшить внешний вид без дорогих косметических процедур.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Как вода влияет на красоту?

Поддерживает упругость кожи . Достаточное количество жидкости помогает клеткам быстрее обновляться и сохранять влагу.

. Достаточное количество жидкости помогает клеткам быстрее обновляться и сохранять влагу. Способствует росту волос и ногтей . Вода улучшает кровообращение, а значит, питательные вещества лучше поступают к волосяным луковицам и ногтевым пластинам.

. Вода улучшает кровообращение, а значит, питательные вещества лучше поступают к волосяным луковицам и ногтевым пластинам. Избавляет от отёков. Парадокс, но чем больше вы пьёте, тем меньше задерживается жидкость. Организм перестаёт "копить" воду в тканях.

Парадокс, но чем больше вы пьёте, тем меньше задерживается жидкость. Организм перестаёт "копить" воду в тканях. Выводит токсины. Недостаток жидкости замедляет обмен веществ и приводит к накоплению вредных продуктов распада.

Как правильно пить воду?

Начинайте утро со стакана тёплой воды с лимоном — это помогает запустить метаболизм. Пейте каждые 20-30 минут по 2-3 глотка, даже если не чувствуете жажду. Предпочитайте чистую воду — чай, кофе и соки не заменяют её. Не ждите мгновенного эффекта. Результат становится заметен через 3-4 недели.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.



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