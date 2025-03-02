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Секрет сияющей кожи без кремов и салонов — он стоит 0 рублей

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Сухая кожа, тусклые волосы и отёки по утрам? Многие списывают это на возраст или усталость, но причина может быть гораздо проще — недостаток воды. Диетологи уверены: если правильно соблюдать питьевой режим, можно улучшить внешний вид без дорогих косметических процедур.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Как вода влияет на красоту?

  • Поддерживает упругость кожи. Достаточное количество жидкости помогает клеткам быстрее обновляться и сохранять влагу.
  • Способствует росту волос и ногтей. Вода улучшает кровообращение, а значит, питательные вещества лучше поступают к волосяным луковицам и ногтевым пластинам.
  • Избавляет от отёков. Парадокс, но чем больше вы пьёте, тем меньше задерживается жидкость. Организм перестаёт "копить" воду в тканях.
  • Выводит токсины. Недостаток жидкости замедляет обмен веществ и приводит к накоплению вредных продуктов распада.

Как правильно пить воду?

  1. Начинайте утро со стакана тёплой воды с лимоном — это помогает запустить метаболизм.
  2. Пейте каждые 20-30 минут по 2-3 глотка, даже если не чувствуете жажду.
  3. Предпочитайте чистую воду — чай, кофе и соки не заменяют её.
  4. Не ждите мгновенного эффекта. Результат становится заметен через 3-4 недели.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. В биологии — наружный покров позвоночных животных.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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