Раскрыт секрет вечной молодости: эти 5 ингредиентов перевернут ваш уход за кожей в 2025 году

3:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый год индустрия красоты приносит новые открытия и технологии в области ухода за кожей. В эпоху социальных сетей и повышенного интереса к уходу за лицом косметические бренды и научные лаборатории активно разрабатывают продукты, чтобы удовлетворить растущие запросы потребителей.

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Энни Блэк, научный директор Lancôme, и Элоди Вален, директор по научному продвижению NAOS, поделились своими прогнозами на 2025 год. Они рассказали французскому изданию Maire Claire о том, какие активные ингредиенты будут в тренде и почему их стоит использовать.

1. Ретинол и бакучиол: лидеры 2025 года

В 2024 году ретинол стал одним из самых популярных ингредиентов для ухода за кожей. Этот производный витамина А стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, а также улучшает обновление клеток. Он эффективно борется с признаками старения кожи и остается одним из ключевых активов в уходе за кожей в 2025 году.

Натуральная альтернатива ретинолу — бакучиол, извлеченный из семян индийского растения бабчи. Он используется в аюрведической медицине и также эффективен для борьбы с признаками старения и акне. Бакучиол менее сенсибилизирующий, чем ретинол, и его можно использовать вечером.

2. Пептиды: стимуляция коллагена и эластина

Пептиды стали популярными в 2024 году, особенно в средствах для ухода за губами. Однако их использование в уходе за кожей не теряет актуальности. Пептиды — это цепочки аминокислот, которые проникают в эпидермис и стимулируют естественные механизмы кожи. Они способствуют синтезу коллагена и эластина, что делает их незаменимыми для зрелой кожи с признаками старения.

Энни Блэк отметила, что в 2025 году пептиды будут продолжать привлекать внимание потребителей. Важно выбирать продукты с пептидами, адаптированными к вашему типу кожи.

3. Гиалуроновая кислота: увлажнение и восстановление

Гиалуроновая кислота — один из самых востребованных ингредиентов в последние годы. Она является эндогенной молекулой, которая естественным образом синтезируется организмом и содержится в коже. Гиалуроновая кислота увлажняет кожу, способствует восстановлению эпидермиса и борется с признаками старения. Она популярна благодаря своему уплотняющему и ультраувлажняющему действию.

4. PDRN: перезапуск клеточных механизмов

PDRN (полидезоксирибонуклеотид) — это активный ингредиент, содержащий фрагменты ДНК. Он пришел из корейской эстетической медицины и при введении в кожу перезапускает все клеточные и тканевые механизмы. PDRN стимулирует обновление клеток и способствует восстановлению кожи.

В 2025 году в уходе за кожей будут популярны ретинол, бакучиол, пептиды, гиалуроновая кислота и PDRN. Эти ингредиенты помогут сохранить молодость и здоровье кожи, а также улучшить ее внешний вид. Важно выбирать продукты, которые соответствуют вашему типу кожи и потребностям. Следите за новостями и экспериментируйте с новыми ингредиентами, чтобы найти лучшие средства для ухода за кожей.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант.



Пепти́ды (др.-греч. πεπτός «питательный») — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−.



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