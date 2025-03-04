Сигнал тревоги: как понять, что кожа теряет коллаген — ловите 3 важных звоночка

2:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В возрасте от 25 до 30 лет наша кожа начинает терять от 1% до 2% коллагена в год. Это естественный процесс, который усиливается с возрастом из-за снижения выработки аминокислот, необходимых для производства коллагена. Влияние генетики и образа жизни, таких как употребление алкоголя, курение, воздействие ультрафиолетовых лучей, также играет роль.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Важно понимать, что эти изменения происходят постепенно и незаметно. Процесс потери коллагена не происходит мгновенно, и вы не заметите значительных изменений в одночасье, напоминает французское издание Maire Claire.

Вот несколько признаков, которые могут указывать на снижение выработки коллагена

Тусклая и менее упругая кожа. Коллаген синтезируется фибробластами и отвечает за структуру кожи, мышц и сухожилий. При снижении уровня коллагена кожа теряет эластичность, становится тусклой и менее упругой. Проверить это можно с помощью теста на щипок: если кожа долго восстанавливается после щипка, это может свидетельствовать о снижении коллагена. Ломкость и тонкость волос. Коллаген не только поддерживает упругость кожи, но и важен для здоровья волос. Он обеспечивает увлажнение и восстановление, делая волосы сильными, блестящими и густыми. Снижение уровня коллагена приводит к сухости кожи головы, что может вызывать шелушение и ухудшение состояния волос. Они становятся более ломкими и тонкими. Появление морщин и тонких линий. С возрастом коллагеновые волокна начинают фрагментироваться и дезорганизовываться, что приводит к появлению мимических морщин и тонких линий на лице.

Как замедлить потерю коллагена?

Хотя старение кожи неизбежно, существуют методы и продукты, которые могут помочь замедлить этот процесс:

Радиочастотные процедуры : тепло стимулирует выработку коллагена, укрепляя кожу и уменьшая морщины.

: тепло стимулирует выработку коллагена, укрепляя кожу и уменьшая морщины. Солнцезащитный крем : ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген, поэтому важно ежедневно использовать солнцезащитный крем для защиты кожи.

: ультрафиолетовые лучи разрушают коллаген, поэтому важно ежедневно использовать солнцезащитный крем для защиты кожи. Отказ от вредных привычек: курение и чрезмерное употребление алкоголя повреждают коллагеновые волокна, способствуя обвисанию кожи.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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