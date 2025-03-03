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Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Создание стильного гардероба не обязательно требует огромных затрат или множества вещей. Всё, что нужно — это грамотный подход и несколько ключевых элементов, которые можно сочетать между собой. Давайте разберемся, как с помощью 10 вещей собрать базовый и стильный гардероб.

Одежда на вешалках
Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда на вешалках

Выбираем универсальные вещи

Первый шаг — это выбор универсальных предметов, которые можно комбинировать друг с другом. Простая белая рубашка, чёрные брюки, джинсы, нейтральный жакет и несколько стильных футболок — вот база, на которой можно строить весь гардероб.

Цветовая гамма

Выбирайте вещи нейтральных оттенков, которые легко сочетаются между собой. Чёрный, белый, серый, бежевый и тёмно-синий — универсальные цвета, которые подходят для любого сезона и легко комбинируются.

Аксессуары

Немаловажную роль в создании стиля играют аксессуары. Несколько простых украшений, стильный ремень и сумка добавят вашему образу завершенности и индивидуальности.

Как собрать гардероб

  1. Белая рубашка
  2. Чёрные брюки
  3. Джинсы
  4. Уютный свитер
  5. Нейтральный жакет
  6. Чёрное платье
  7. Классические туфли
  8. Стильные кроссовки
  9. Аксессуары (ремень, сумка)
  10. Футболки нейтральных оттенков

Создать стильный гардероб из 10 вещей — это возможно, если подойти к выбору одежды осознанно и продуманно. Не обязательно иметь множество вещей, чтобы выглядеть стильно.

Уточнения

Базовый гардероб – основные вещи гардероба, которые сочетаются друг с другом по фасону, стилю и цвету.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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