Пермалин, пудра, гель: какое средство для бровей выбрать — советы от профессионала

2:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы можете достичь идеальной формы бровей, но чтобы сделать ваш образ более выразительным, нет ничего лучше, чем хороший взмах щёточки.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Окрашивание бровей

Джосс Девильнёв, основательница Atelier du Sourcil, поделилась с французским изданием Marie Claire секретами использования правильных техник макияжа для создания структурированных бровей и выразительного образа.

Карандаш для бровей — бестселлер среди средств для изменения формы бровей

Джосс помогла сориентироваться среди множества косметических средств для бровей. Сегодня на рынке появляется всё больше и больше товаров, но самым продаваемым средством для рисования бровей и самым простым способом в мире остаётся карандаш. За что? Он легко растушёвывается и позволяет естественным образом создать макияж бровей.

Профессионал также рекомендует использовать карандаш и прозрачный фиксирующий гель в тандеме для безупречного результата: один рисует, а другой дисциплинирует брови и обеспечивает красивую форму в течение всего дня.

Гель, пудра, пермалин — другие средства для бровей

Фиксирующий гель, натуральный или тонированный, скорее является дополнением к карандашу.

"Вы можете использовать его отдельно на бровях, которые от природы чётко очерчены", — говорит Джосс.

Что касается пудры, то мы предпочитаем её, если хотим добиться естественного дизайна, но она не так долго держится.

Наконец, пермалин — инновационная текстура, которая обеспечивает очень стойкую стойкость до 24 часов и которая также обладает водостойким эффектом, обеспечивает пудровый эффект.

Натуральный или изысканный — для каждого желаемого эффекта есть свой продукт

"Правильный" продукт для макияжа бровей зависит в первую очередь от желаемого эффекта. Основное различие между продуктами для бровей заключается в текстуре, а также в технике нанесения. Если вы хотите добиться естественного вида, вы можете выбрать пудру, но Джосс говорит, что её нанесение немного более технично.

Если вы хотите получить более изысканные брови, воспользуйтесь карандашом. Вы также можете растушевать слишком чёткую линию карандаша, чтобы добиться лёгкого нанесения и естественного результата.

Новичкам Джосс рекомендует выбирать тот косметический продукт, которым проще всего пользоваться.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.



Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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