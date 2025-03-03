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Не тратьте деньги на консилер: советы по выбору идеального тонального крема

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Консилер и тональный крем — два основных продукта в макияже, которые помогают создать идеальное лицо. Но задумывались ли вы, нужно ли использовать консилер, если тональный крем правильно подобран? Давайте разберемся, как правильно выбрать тональный крем и что делать, если консилер все же нужен.

Косметика
Фото: https://www.freepik.com
Косметика

Как правильно выбрать тональный крем

Правильный выбор тонального крема — ключ к безупречному макияжу. Важно подобрать оттенок, который максимально совпадает с вашим тоном кожи. Это поможет скрыть недостатки, такие как покраснения или мелкие прыщики. Тональный крем с хорошей текстурой, подходящий для вашего типа кожи, может работать как база, позволяющая выровнять цвет лица и скрыть многие несовершенства.

Когда нужен консилер

Однако, несмотря на отличные свойства тонального крема, есть случаи, когда консилер все же необходим. Он помогает замаскировать темные круги под глазами, более выраженные недостатки или пигментные пятна, которые не всегда можно скрыть только тональным кремом. Консилер обладает более плотной текстурой, что позволяет ему работать на проблемных участках более эффективно.

Если ваш тональный крем идеально подобран и соответствует нужному оттенку, то консилер можно использовать лишь для локальных исправлений. Важно не забывать, что тональный крем и консилер — это не конкуренты, а союзники в создании безупречного макияжа.

Уточнения

Консилер маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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