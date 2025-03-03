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Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Корейская косметика долгое время занимала лидирующие позиции на мировом рынке благодаря своей инновационности, эффективности и приверженности к использованию натуральных ингредиентов. Однако в последние годы наблюдается снижение её популярности, уступая место другим трендам и брендам. Давайте узнаем, почему это произошло.

Косметика
Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Косметика

Изменения в предпочтениях потребителей

Всё больше покупателей начинают искать более доступные или локализованные косметические решения. Множество брендов из других стран (например, японские или европейские марки) начали внедрять передовые технологии и повышать качество продукции, что позволило им занять своё место на рынке.

Насыщенность рынка и высокая конкуренция

Многие корейские бренды долгое время использовали уникальные маркетинговые стратегии, но из-за чрезмерной концентрации на одном типе продукции и высокой конкуренции их позиции ослабли. Появление новых игроков с конкурентоспособными ценами и инновациями стало настоящим вызовом для корейской индустрии красоты.

Проблемы с качеством и производством

С течением времени покупатели начали проявлять более высокий интерес к качеству продукции. Некоторые корейские бренды столкнулись с проблемами в области контроля качества, что снизило доверие потребителей.

Корейская косметика не исчезла с рынка, но она больше не является доминирующим игроком. Многие бренды адаптировались, улучшая составы и маркетинговые подходы, чтобы снова завоевать внимание потребителей.

Уточнения

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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