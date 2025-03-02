Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша

Во время беременности организм женщины переживает серьезные гормональные изменения, которые могут отразиться на состоянии ногтей. Они становятся более ломкими, слоящимися и тонкими. Однако будущие мамы должны выбирать безопасные способы ухода ногтями, чтобы не навредить малышу.
Во время беременности лучше отказаться от агрессивных химических составов. Вместо этого используйте натуральные масла (кокосовое, миндальное, оливковое), которые питают и укрепляют ногтевую пластину. Отличный вариант – ванночки с морской солью или отварами трав, такими как ромашка и календула.
Гель-лак и акриловые покрытия могут содержать токсичные вещества. Если от них сложно отказаться, выбирайте продукцию без формальдегида, толуола и дибутилфталата. Лучше отдавать предпочтение обычным лакам с безопасным составом или делать маникюр без покрытия.
Красота ногтей начинается изнутри. Включите в рацион продукты, богатые кальцием, железом и витаминами A, C, E. Орехи, молочные продукты, зелень и рыба помогут сохранить здоровье ногтей без дополнительных добавок.
Забота о ногтях во время беременности должна быть максимально безопасной. Натуральный уход, правильное питание и выбор щадящего маникюра помогут сохранить их красоту без вреда для малыша.
Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.
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