Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уборка больше не бесконечный процесс: этот метод помогает сделать дом уютным
Хотите быть бодрыми и активными даже в 90 лет? Попробуйте эти привычки
Час, два, сутки? Сколько на самом деле нужно ждать, чтобы сесть за руль после алкоголя
Когда кошка постоянно трясёт ушами — это не просто каприз, а сигнал о большой проблеме
Эти 5 продуктов испортятся в морозилке быстрее, чем вы думаете: мнение диетолога
Таам Джа: новая глубочайшая дыра на планете удивила учёных
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино

Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша

1:38
Моя семья » Красота и стиль

Во время беременности организм женщины переживает серьезные гормональные изменения, которые могут отразиться на состоянии ногтей. Они становятся более ломкими, слоящимися и тонкими. Однако будущие мамы должны выбирать безопасные способы ухода ногтями, чтобы не навредить малышу.

Беременная женщина
Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина

Укрепление ногтей безопасными средствами

Во время беременности лучше отказаться от агрессивных химических составов. Вместо этого используйте натуральные масла (кокосовое, миндальное, оливковое), которые питают и укрепляют ногтевую пластину. Отличный вариант – ванночки с морской солью или отварами трав, такими как ромашка и календула.

Выбор безопасного маникюра

Гель-лак и акриловые покрытия могут содержать токсичные вещества. Если от них сложно отказаться, выбирайте продукцию без формальдегида, толуола и дибутилфталата. Лучше отдавать предпочтение обычным лакам с безопасным составом или делать маникюр без покрытия.

Полезное питание для крепких ногтей

Красота ногтей начинается изнутри. Включите в рацион продукты, богатые кальцием, железом и витаминами A, C, E. Орехи, молочные продукты, зелень и рыба помогут сохранить здоровье ногтей без дополнительных добавок.

Забота о ногтях во время беременности должна быть максимально безопасной. Натуральный уход, правильное питание и выбор щадящего маникюра помогут сохранить их красоту без вреда для малыша.

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Экономика и бизнес
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Садоводство, цветоводство
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт Аудио 
Популярное
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете

Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.

Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
ТОП-10 вооружений России, которые вызвали серьёзную обеспокоенность на Западе Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Салат, который впечатлит гостей с первой ложки
Последние материалы
Защита полезных насекомых: как увеличить урожай огурцов без химии
Почему село Лох носит такое название и что здесь посмотреть туристу
Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша
Какой солдат вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание образа Рэмбо в кино
Готовимся к весенним походам: топ-5 ошибок при упаковке рюкзака
Больше не роскошь? Продажи натурального меха в России выросли на 25%
Лайфхаки для садоводов: как не оставить всю зарплату в садовом центре
Смертельная ошибка при ремонте дома: эти вещи категорически нельзя красить
Овощ, который продлит молодость и защитит сердце — добавьте его в меню
Когда сроки диктует партия: как Москвич-410 появился за 10 дней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.