Секреты маникюра для будущих мам: сохраняем здоровье ногтей без ущерба для малыша

1:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Во время беременности организм женщины переживает серьезные гормональные изменения, которые могут отразиться на состоянии ногтей. Они становятся более ломкими, слоящимися и тонкими. Однако будущие мамы должны выбирать безопасные способы ухода ногтями, чтобы не навредить малышу.

Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Беременная женщина

Укрепление ногтей безопасными средствами

Во время беременности лучше отказаться от агрессивных химических составов. Вместо этого используйте натуральные масла (кокосовое, миндальное, оливковое), которые питают и укрепляют ногтевую пластину. Отличный вариант – ванночки с морской солью или отварами трав, такими как ромашка и календула.

Выбор безопасного маникюра

Гель-лак и акриловые покрытия могут содержать токсичные вещества. Если от них сложно отказаться, выбирайте продукцию без формальдегида, толуола и дибутилфталата. Лучше отдавать предпочтение обычным лакам с безопасным составом или делать маникюр без покрытия.

Полезное питание для крепких ногтей

Красота ногтей начинается изнутри. Включите в рацион продукты, богатые кальцием, железом и витаминами A, C, E. Орехи, молочные продукты, зелень и рыба помогут сохранить здоровье ногтей без дополнительных добавок.

Забота о ногтях во время беременности должна быть максимально безопасной. Натуральный уход, правильное питание и выбор щадящего маникюра помогут сохранить их красоту без вреда для малыша.

Уточнения

Маникю́р — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.



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