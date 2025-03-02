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Эликсир молодости найден: пептиды борются со старением без инъекций

1:58
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Пептиды – это короткие цепочки аминокислот, которые стимулируют процессы восстановления кожи. Они способствуют выработке коллагена, увлажняют кожу и уменьшают видимость морщин. Многие антивозрастные кремы содержат пептиды, обещая омоложение без инъекций.

Уколы красоты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уколы красоты

Как работают пептиды

Пептиды – это цепочки аминокислот, которые стимулируют естественные процессы восстановления кожи. Они помогают вырабатывать больше коллагена и эластина, улучшают гидратацию и защищают дерму от негативного воздействия окружающей среды. В отличие от ботокса, который временно блокирует работу мышц, пептиды работают постепенно, укрепляя кожу изнутри.

В чем разница между пептидами и уколами

Инъекционные методы, такие как ботокс и филлеры, дают мгновенный эффект. Ботокс расслабляет мышцы, разглаживая морщины, а филлеры заполняют пустоты, создавая лифтинг-эффект. Пептиды же работают иначе – они укрепляют кожу, но не могут моментально стереть морщины. Их действие накопительное, и для видимого результата требуется регулярное применение.

Реально ли заменить уколы

Если морщины уже глубокие, то одни пептиды не справятся – уколы дадут более выраженный и быстрый результат. Однако при первых признаках старения и для профилактики возрастных изменений пептиды могут стать отличной альтернативой. Они улучшают эластичность кожи, делают ее более плотной и сияющей, предотвращая появление новых морщин.

Пептиды – это мощный компонент антивозрастного ухода, но они не способны полностью заменить уколы красоты. Однако для тех, кто хочет замедлить старение кожи и отложить инъекционные процедуры, регулярное использование косметики с пептидами может стать отличной альтернативой.

Уточнения

Пепти́ды — семейство веществ, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот, соединённых в цепь пептидными (амидными) связями −C(O)NH−.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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