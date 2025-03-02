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Блеск и сила волос: 8 продуктов, которые сотворят чудо

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Ваша диета влияет на различные аспекты вашей внешности и здоровья, в том числе на волосы. Волосам нужно много питательных веществ, чтобы расти сильными и здоровыми.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Продукты, богатые белком

Белок имеет решающее значение для здоровья волос, так как волосы состоят из белка под названием кератин.

Включите в свой рацион такие источники, как нежирное мясо, птица, рыба, яйца, молочные продукты, фасоль и бобовые.

Полезные жиры

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в жирной рыбе (лосось, скумбрия), грецких орехах, семенах чиа и льняном семени, способствуют здоровью кожи головы и способствуют блестящим и сильным волосам.

Витамины и минералы

Витамин С необходим для выработки коллагена, который способствует укреплению волос.

Цитрусовые, клубника и болгарский перец являются отличными источниками. Железо из таких продуктов, как шпинат, чечевица и красное мясо, помогает предотвратить выпадение волос.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты содержат такие питательные вещества, как биотин, цинк и железо. К ним относятся коричневый рис, овес, киноа и цельнозерновая пшеница, поддерживающие общее здоровье волос.

Молочные продукты

Молочные продукты, такие как йогурт и сыр, содержат кальций, минерал, важный для роста и силы волос.

Разноцветные фрукты и овощи

Разный цвет фруктов и овощей указывает на различные антиоксиданты, витамины и минералы.

Морковь (богатая витамином А), ягоды и темная листовая зелень способствуют общему здоровью волос.

Орехи и семечки

Миндаль, семена подсолнечника и тыквенные семечки богаты витаминами (например, Е) и минералами (например, цинком), способствуя здоровью кожи головы и сильным волосам.

Фасоль и бобовые

Чечевица, нут и фасоль являются хорошими источниками белка, железа, цинка и биотина, поддерживая рост волос и предотвращая их выпадение.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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