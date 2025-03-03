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Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем

2:12
Моя семья » Красота и стиль

В последнее время всё большую популярность набирает новый тренд в мире красоты — естественные румяна в оттенке беж.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Эти румяна, которые иногда называют "печальными бежевыми", отличаются от ярких розовых, коралловых и сиреневых оттенков своей более приглушённой палитрой. Однако, как только вы наносите их на лицо, они придают вашим щекам естественный блеск и сияние, делая ваш образ неотразимым.

В социальных сетях активно обсуждают этот новый продукт, и он уже стал вирусным. Раньше красные и ягодные оттенки румян считались слишком яркими и насыщенными, но теперь они стали более популярными. Также не стоит забывать о хайлайтерах с металлическим блеском, которые могут быть очень впечатляющими, но не всегда используются по назначению.

На первый взгляд может показаться, что натуральные румяна не производят особого впечатления, но как только вы их попробуете, вы будете приятно удивлены результатом. Они могут быть в виде пудры, крема, матовой или атласной помады, но в любом случае они дают очень красивый и естественный результат, сообщает греческий Vogue.

Какой оттенок выбрать?

Оттенки румян от розового до коричневого могут подойти для создания естественного и свежего образа. Они идеально подходят для минималистичного макияжа, но также могут стать отличным дополнением к яркой помаде.

Важно найти оттенок, который подходит вашему тону кожи. Румяна могут быть с розовым или персиковым оттенком, но главное — найти тот, который будет идеально сочетаться с вашим цветом лица.

Румяна — это продукт 3 в 1, который можно использовать как для всего лица, так и для создания контура губ. Если вы не любите нюдовые помады, то можете нанести румяна кисточкой вокруг губ, чтобы создать лёгкий контур.

Если вы хотите использовать румяна для всего лица, обратите внимание на текстуру продукта. Выбирайте кремообразные румяна с матовым или сияющим финишем, так как маслянистые текстуры могут быть не очень стойкими.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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