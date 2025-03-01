Кожа, пастель и лихие 90-е: Лондонская неделя моды раскрывает секреты стиля

Лондонская неделя моды привлекает дизайнеров нового поколения и лучшие бренды британского наследия. Уличный стиль Лондона отличается универсальностью и неподражаемостью.
Спортивные штаны стали популярными благодаря Копенгагенской модной тусовке. Объемные силуэты, такие как белая рубашка и кожаные куртки, дополняют образ.
Приталенная юбка-миди и туфли-мюли на каблуке возвращаются в моду. Элегантный покрой девяностых сочетается с драматизмом семидесятых.
Галстук возвращается в моду благодаря Сен-Лорану и знаменитостям. Кожаная куртка-бомбер оверсайз и металлические каблуки-носочки добавляют изысканные детали.
Пастельные оттенки стали неотъемлемой частью последних сезонов. Светлые сливочно-желтые, розовые и голубые цвета можно увидеть на подиуме и на улице.
Брелоки для сумок и китчевые украшения продолжают набирать популярность. Смелый выбор носков и шейных платков также добавляют индивидуальности.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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