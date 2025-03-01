Кожа, пастель и лихие 90-е: Лондонская неделя моды раскрывает секреты стиля

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лондонская неделя моды привлекает дизайнеров нового поколения и лучшие бренды британского наследия. Уличный стиль Лондона отличается универсальностью и неподражаемостью.

Фото: https://www.freepik.com by senivpetro Девушка в куртке

Спортивный стиль

Спортивные штаны стали популярными благодаря Копенгагенской модной тусовке. Объемные силуэты, такие как белая рубашка и кожаные куртки, дополняют образ.

Комбинация девяностых

Приталенная юбка-миди и туфли-мюли на каблуке возвращаются в моду. Элегантный покрой девяностых сочетается с драматизмом семидесятых.

Рабочая одежда из кожи

Галстук возвращается в моду благодаря Сен-Лорану и знаменитостям. Кожаная куртка-бомбер оверсайз и металлические каблуки-носочки добавляют изысканные детали.

Пастельные тона

Пастельные оттенки стали неотъемлемой частью последних сезонов. Светлые сливочно-желтые, розовые и голубые цвета можно увидеть на подиуме и на улице.

Аксессуары

Брелоки для сумок и китчевые украшения продолжают набирать популярность. Смелый выбор носков и шейных платков также добавляют индивидуальности.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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