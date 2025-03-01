Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые нашли межзвездный туннель? Сделано удивительное открытие
Правительство США прекратит работу? Вероятность остановки финансирования правительства возрастает
Секреты идеального розмарина: как выбрать почву и поливать правильно
Соевый соус: скрытая опасность или польза? Врач раскрывает правду
Ходьба задом наперед: миф из соцсетей или реально полезное упражнение
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Новая одежда без стирки: чем вы рискуете? 5 неожиданных последствий!
Теперь собаки могут говорить: всё о чудо-кнопках для питомцев
Жена Курбана Омарова ответила хейтерам, критикующим молодых мам

Кожа, пастель и лихие 90-е: Лондонская неделя моды раскрывает секреты стиля

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Лондонская неделя моды привлекает дизайнеров нового поколения и лучшие бренды британского наследия. Уличный стиль Лондона отличается универсальностью и неподражаемостью. 

Девушка в куртке
Фото: https://www.freepik.com by senivpetro
Девушка в куртке

Спортивный стиль

Спортивные штаны стали популярными благодаря Копенгагенской модной тусовке.  Объемные силуэты, такие как белая рубашка и кожаные куртки, дополняют образ. 

Комбинация девяностых

Приталенная юбка-миди и туфли-мюли на каблуке возвращаются в моду.  Элегантный покрой девяностых сочетается с драматизмом семидесятых. 

Рабочая одежда из кожи

Галстук возвращается в моду благодаря Сен-Лорану и знаменитостям.  Кожаная куртка-бомбер оверсайз и металлические каблуки-носочки добавляют изысканные детали. 

Пастельные тона

Пастельные оттенки стали неотъемлемой частью последних сезонов. Светлые сливочно-желтые, розовые и голубые цвета можно увидеть на подиуме и на улице. 

Аксессуары

Брелоки для сумок и китчевые украшения продолжают набирать популярность. Смелый выбор носков и шейных платков также добавляют индивидуальности.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным
Советы
Секрет урожая лука: как обычная сода сделает ваш огород идеальным Аудио 
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Правительство США прекратит работу? Вероятность остановки финансирования правительства возрастает
Секреты идеального розмарина: как выбрать почву и поливать правильно
Соевый соус: скрытая опасность или польза? Врач раскрывает правду
Ходьба задом наперед: миф из соцсетей или реально полезное упражнение
Лучшие средства от выпадения волос, которые работают на 100%
Новая одежда без стирки: чем вы рискуете? 5 неожиданных последствий!
Теперь собаки могут говорить: всё о чудо-кнопках для питомцев
Жена Курбана Омарова ответила хейтерам, критикующим молодых мам
Февральские тренды: стоимость газа в Европе достигла 542 долларов за кубометр
Электромобиль может сломаться от дождя? Да, и это не единственная проблема, о которой вам не расскажут в салонах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.