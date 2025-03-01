Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новая эра навигации: квантовые датчики меняют правила игры
Отношения дошли до угроз? В Мексики посчитали, что США угрожают началом военных действий
Готовы к уличным тренировкам: вот как организовать удобное пространство для занятий спортом
Ледниковый период против гигантских белок: что случилось миллионы лет назад
Взошли на престол: названы 5 самых полезных круп — вот почему их нужно есть
Подводный мир удивляет: рыбы могут учиться и запоминать
Банк ВТБ расширяет присутствие карт Мир в Казахстане
Секреты мясного рынка: как выбрать говядину и не оказаться с пустым кошельком
Рождение магнетара: ученые выяснили, как появились эти удивительно плотные объекты

Увлажнение и ровный тон: эти капли для автозагара заменят тональный крем — кожа будет в восторге

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Тонированные капли имитируют естественный загар без оранжевого оттенка. Они содержат DHA и эритрулозу для приятного коричнево-оранжевого результата. Сочетаются с увлажняющими процедурами для однородного результата.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Преимущества тонированных капель

Действуют мгновенно, окрашивая кожу в тот же момент. Эффект длится до вечера. Капли подходят для всех типов кожи, и они продаются по разумной цене.

Капли для загара Sephora

Выполняют обещания, подтвержденные независимыми тестами. Капли не придают лицу оранжевого оттенка, а обеспечивают бронзовый и золотистый оттенок. Они украшены светоотражающими частицами, которые тускнеют через несколько минут.

Однородный результат

Идеально распределяются по коже, без демаркаций и зебр. Важно не забывать о нанесении на шею и начало декольте.

Удобная формула

Содержат увлажняющие и смягчающие активные вещества. Кожа становится гладкой и увлажненной, остается комфортной до конца дня. Традиционного снятия макияжа достаточно для удаления средства перед повторным нанесением.

Уточнения

Автозагар (англ. self tanning), средства для загара (англ. tanning products), бронзаторы (англ. bronzers), моментальный загар — искусственный загар, приобретаемый кожей за счёт перекрашивания верхнего слоя кожи, при этом не требуется воздействие солнечных лучей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Наука и техника
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Здоровье
Забудьте про обычный чай: вот какой напиток защитит ваше сердце и сосуды
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Новая эра навигации: квантовые датчики меняют правила игры
Отношения дошли до угроз? В Мексики посчитали, что США угрожают началом военных действий
Готовы к уличным тренировкам: вот как организовать удобное пространство для занятий спортом
Ледниковый период против гигантских белок: что случилось миллионы лет назад
Взошли на престол: названы 5 самых полезных круп — вот почему их нужно есть
Подводный мир удивляет: рыбы могут учиться и запоминать
Банк ВТБ расширяет присутствие карт Мир в Казахстане
Секреты мясного рынка: как выбрать говядину и не оказаться с пустым кошельком
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского
Рождение магнетара: ученые выяснили, как появились эти удивительно плотные объекты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.