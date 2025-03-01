Увлажнение и ровный тон: эти капли для автозагара заменят тональный крем — кожа будет в восторге

Тонированные капли имитируют естественный загар без оранжевого оттенка. Они содержат DHA и эритрулозу для приятного коричнево-оранжевого результата. Сочетаются с увлажняющими процедурами для однородного результата.
Действуют мгновенно, окрашивая кожу в тот же момент. Эффект длится до вечера. Капли подходят для всех типов кожи, и они продаются по разумной цене.
Выполняют обещания, подтвержденные независимыми тестами. Капли не придают лицу оранжевого оттенка, а обеспечивают бронзовый и золотистый оттенок. Они украшены светоотражающими частицами, которые тускнеют через несколько минут.
Идеально распределяются по коже, без демаркаций и зебр. Важно не забывать о нанесении на шею и начало декольте.
Содержат увлажняющие и смягчающие активные вещества. Кожа становится гладкой и увлажненной, остается комфортной до конца дня. Традиционного снятия макияжа достаточно для удаления средства перед повторным нанесением.
Автозагар (англ. self tanning), средства для загара (англ. tanning products), бронзаторы (англ. bronzers), моментальный загар — искусственный загар, приобретаемый кожей за счёт перекрашивания верхнего слоя кожи, при этом не требуется воздействие солнечных лучей.
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