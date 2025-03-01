Увлажнение и ровный тон: эти капли для автозагара заменят тональный крем — кожа будет в восторге

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Тонированные капли имитируют естественный загар без оранжевого оттенка. Они содержат DHA и эритрулозу для приятного коричнево-оранжевого результата. Сочетаются с увлажняющими процедурами для однородного результата.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Преимущества тонированных капель

Действуют мгновенно, окрашивая кожу в тот же момент. Эффект длится до вечера. Капли подходят для всех типов кожи, и они продаются по разумной цене.

Капли для загара Sephora

Выполняют обещания, подтвержденные независимыми тестами. Капли не придают лицу оранжевого оттенка, а обеспечивают бронзовый и золотистый оттенок. Они украшены светоотражающими частицами, которые тускнеют через несколько минут.

Однородный результат

Идеально распределяются по коже, без демаркаций и зебр. Важно не забывать о нанесении на шею и начало декольте.

Удобная формула

Содержат увлажняющие и смягчающие активные вещества. Кожа становится гладкой и увлажненной, остается комфортной до конца дня. Традиционного снятия макияжа достаточно для удаления средства перед повторным нанесением.

Уточнения

Автозагар (англ. self tanning), средства для загара (англ. tanning products), бронзаторы (англ. bronzers), моментальный загар — искусственный загар, приобретаемый кожей за счёт перекрашивания верхнего слоя кожи, при этом не требуется воздействие солнечных лучей.



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