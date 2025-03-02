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Герпес на губах — не проблема! 7 шагов, чтобы скрыть его навсегда

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Герпес на губах — эта неприятная болячка может появиться в самый неудачный момент, особенно перед важным событием или встречей. Хотя она обычно проходит за несколько дней, что делать, если время ограничено, а выглядеть нужно идеально? Ответ прост — воспользоваться хитрыми мейкап-уловками, чтобы скрыть герпес так, что его едва ли кто-то заметит.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Как скрыть герпес на губах с помощью макияжа

  • Увлажнение — первый шаг. Для начала увлажни губы с помощью бальзама или обычного крема. Это поможет не только для твоего комфорта, но и для лучшего нанесения мейкапа. Средства лягут на увлажненные губы ровнее и не будут скатываться.
  • Удаление излишков. После нанесения бальзама или крема обязательно убери излишки с помощью салфетки, чтобы на губах не оставалось лишнего продукта, мешающего нанесению макияжа.
  • Использование корректора. Следующим шагом используй зеленый корректор, который поможет нейтрализовать красноту. Он идеально подходит для маскировки воспалений, так как зеленый оттенок уравновешивает яркость покраснений.
  • Наносим консилер. На корректор наноси стойкий консилер, который закроет оставшиеся дефекты. Этот шаг важен для того, чтобы создать ровный тон кожи на губах.
  • Закрепляем пудрой. Зафиксируй консилер с помощью прозрачной или бежевой пудры. Это поможет не только закрепить макияж, но и предотвратить его смазывание в течение дня.
  • Работаем с контуром. Ярким карандашом для губ, желательно в ягодных оттенках, аккуратно выдели контур губ. Важно, чтобы карандаш был хорошо заточен — так контур будет более четким и естественным.
  • Завершающий штрих. Заполни губы карандашом и, наконец, нанеси помаду только по центру. Такой прием создаст эффект объемных губ и минимизирует заметность герпеса.

С этими простыми шагами ты легко сможешь скрыть герпес на губах и не переживать о его присутствии на важной встрече или мероприятии.

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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