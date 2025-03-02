Герпес на губах — не проблема! 7 шагов, чтобы скрыть его навсегда

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Герпес на губах — эта неприятная болячка может появиться в самый неудачный момент, особенно перед важным событием или встречей. Хотя она обычно проходит за несколько дней, что делать, если время ограничено, а выглядеть нужно идеально? Ответ прост — воспользоваться хитрыми мейкап-уловками, чтобы скрыть герпес так, что его едва ли кто-то заметит.

Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio Девушка

Как скрыть герпес на губах с помощью макияжа

Увлажнение — первый шаг. Для начала увлажни губы с помощью бальзама или обычного крема. Это поможет не только для твоего комфорта, но и для лучшего нанесения мейкапа. Средства лягут на увлажненные губы ровнее и не будут скатываться.

Удаление излишков. После нанесения бальзама или крема обязательно убери излишки с помощью салфетки, чтобы на губах не оставалось лишнего продукта, мешающего нанесению макияжа.

Использование корректора. Следующим шагом используй зеленый корректор, который поможет нейтрализовать красноту. Он идеально подходит для маскировки воспалений, так как зеленый оттенок уравновешивает яркость покраснений.

Наносим консилер. На корректор наноси стойкий консилер, который закроет оставшиеся дефекты. Этот шаг важен для того, чтобы создать ровный тон кожи на губах.

Закрепляем пудрой. Зафиксируй консилер с помощью прозрачной или бежевой пудры. Это поможет не только закрепить макияж, но и предотвратить его смазывание в течение дня.

Работаем с контуром. Ярким карандашом для губ, желательно в ягодных оттенках, аккуратно выдели контур губ. Важно, чтобы карандаш был хорошо заточен — так контур будет более четким и естественным.

Завершающий штрих. Заполни губы карандашом и, наконец, нанеси помаду только по центру. Такой прием создаст эффект объемных губ и минимизирует заметность герпеса.

С этими простыми шагами ты легко сможешь скрыть герпес на губах и не переживать о его присутствии на важной встрече или мероприятии.

Уточнения

Ге́рпес (от греч. ἕρπης [herpes] — лишай, греч. ἕρπω — ползти) — группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпесвирусами.



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