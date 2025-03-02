Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовьте этот сэндвич тихо — могут попросить поделиться
Какая кошка принесёт вам благополучие? Оказывается, всё зависит от окраса
Космические скорости на Земле: революция в авиации начинается
Почему яблоки не так полезны, как мы думаем? Разбираемся с экспертом
Картофель, мясо и сливочный соус — идеальное рагу для уютного вечера
Кошка может рассказать о вашем доме — обратите внимание на её поведение
Главные правила успешной продажи машины – не упустите важное
Жёстко, по закону: Поплавская требует, чтобы сбивший пенсионерку Буйнов был наказан
Лучшие советы по очистке монтажной пены: избавьтесь от пятен на коже, одежде и мебели

Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Знаешь ли ты, что именно содержимое твоего холодильника может стать ключом к улучшению здоровья кожи и волос? Эксперты в области красоты и здоровья уверены, что простые изменения в рационе способны творить настоящие чудеса.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Омега-3 для здоровья кожи и волос

Льняное и рыжиковое масла — два мощных источника омега-3 жирных кислот. На 100 граммов льняного масла приходится 53 000 мг омега-3, а рыжикового — 32 000 мг. Эти масла важны для увлажнения кожи и укрепления волос. Саманта Суски, известный косметолог и специалистка по уходу за лицом в элитном СПА-салоне, утверждает, что омега-3 — это лучшее средство от сухости волос и кожи.

"Удвоив потребление омега-3, ты увидишь настоящее волшебство", — говорит она.

Включив эти масла в свой рацион, ты можешь значительно улучшить состояние кожи и волос.

Фрукты и овощи — секрет гидратации

Включение в рацион свежих фруктов и овощей также играет важную роль в поддержании здоровья кожи. Эти продукты содержат больше чем половину своей массы в виде гель-воды — H3O2. В отличие от обычной воды, которая быстро выводится из организма, эта жидкость медленно всасывается клетками, эффективно доставляя витамины и минералы. Такой способ гидратации помогает организму усваивать необходимые нутриенты, а значит, поддерживает кожу в хорошем состоянии.

Что стоит добавить в свой холодильник

Эксперты рекомендуют добавить льняное и рыжиковое масла, а также больше фруктов и овощей в ежедневный рацион. Эти продукты помогут твоей коже и волосам выглядеть здоровыми и сияющими.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Садоводство, цветоводство
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок Аудио 
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Советы
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом? Аудио 
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Еда и рецепты
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Кокон горячей плазмы: как работает уникальная российская ракета Орешник Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Кризис преодолён? Приднестровье вернуло долг за природный газ
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Последние материалы
Депрессия не знает границ — страдают ли психологическими заболеваниями животные?
Роскошный ковёр из фальшивой земляники: как украсить участок этим хитрым растением
Обсуждается проект перезапуска Северного потока – 2 с поддержкой США
Накачать грудь и трицепс поможет метод Тайсона: как отжимался легендарный боксёр?
Кокон горячей плазмы: как работает уникальная российская ракета Орешник
Как сделать волосы густыми на вид? 5 приёмов, которые работают
Вишнёвый пирог, который тает во рту — мистики тут никакой, только вкус
Прическа, которая придаст твоим волосам невероятный объем — попробуй прямо сейчас!
Хотите, чтобы собака слушалась вас в любой ситуации? Вот что для этого нужно
Минимальная нагрузка — максимальный эффект: тренировки для тех, у кого нет времени на спорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.