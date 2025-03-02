Открой для себя секреты омега-3: как льняное масло спасает кожу и волосы

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Знаешь ли ты, что именно содержимое твоего холодильника может стать ключом к улучшению здоровья кожи и волос? Эксперты в области красоты и здоровья уверены, что простые изменения в рационе способны творить настоящие чудеса.

Фото: Freepik is licensed under Free license Тургор кожи

Омега-3 для здоровья кожи и волос

Льняное и рыжиковое масла — два мощных источника омега-3 жирных кислот. На 100 граммов льняного масла приходится 53 000 мг омега-3, а рыжикового — 32 000 мг. Эти масла важны для увлажнения кожи и укрепления волос. Саманта Суски, известный косметолог и специалистка по уходу за лицом в элитном СПА-салоне, утверждает, что омега-3 — это лучшее средство от сухости волос и кожи.

"Удвоив потребление омега-3, ты увидишь настоящее волшебство", — говорит она.

Включив эти масла в свой рацион, ты можешь значительно улучшить состояние кожи и волос.

Фрукты и овощи — секрет гидратации

Включение в рацион свежих фруктов и овощей также играет важную роль в поддержании здоровья кожи. Эти продукты содержат больше чем половину своей массы в виде гель-воды — H3O2. В отличие от обычной воды, которая быстро выводится из организма, эта жидкость медленно всасывается клетками, эффективно доставляя витамины и минералы. Такой способ гидратации помогает организму усваивать необходимые нутриенты, а значит, поддерживает кожу в хорошем состоянии.

Что стоит добавить в свой холодильник

Эксперты рекомендуют добавить льняное и рыжиковое масла, а также больше фруктов и овощей в ежедневный рацион. Эти продукты помогут твоей коже и волосам выглядеть здоровыми и сияющими.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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