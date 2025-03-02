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Прическа, которая придаст твоим волосам невероятный объем — попробуй прямо сейчас!

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Если природа наградила тебя не самой густой шевелюрой, это не повод расстраиваться! Тонкие волосы можно легко преобразить с помощью простых и эффективных бьюти-хитростей. Даже если ты не мечтаешь о суперобъемных локонах или высоких конских хвостах, есть способы, которые позволят сделать прическу пышной и выразительной.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка

Мы поделимся с тобой секретом, который поможет воссоздать идеальный объем!

Эффектный хвост: первый шаг к пышной прическе

Не думай, что для создания объема нужно тратить много времени на сложные процедуры. Всё, что тебе нужно, это собрать волосы в низкий хвост на затылке с помощью тонкой резинки. Очень важно, чтобы хвост был немного тугим, но не слишком жестким.

Маленькие хитрости для объема

Теперь бери концы хвоста и продевай их через основание, откуда идет хвост. Таким образом, ты создашь эффект "булочки" в затылочной области. Очень важно не перетягивать волосы — иначе объем не получится. Закрепи полученную форму шпилькой. Она будет почти незаметна, так как легко впишется в общую структуру прически.

Делаем объем еще ярче

Для дополнительного объема ты можешь слегка вытянуть пряди из прически. Это придаст ей еще более пышный и воздушный вид. Чуть потряси волосы для лучшего эффекта — и voilà, твоя прическа готова! Минимум усилий, максимум объема.

Теперь ты знаешь, как сделать пышную прическу на тонкие волосы, и даже без огромного хвоста можно создать эффектную укладку.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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