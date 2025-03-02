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Эти косметические манипуляции не работают — узнайте, какие

2:26
Моя семья » Красота и стиль

Сегодня в мире красоты появляется всё больше новинок, обещающих чудеса: сияющая кожа, борьба с морщинами, улучшение овала лица. Но так ли эффективны эти процедуры на самом деле? Часто за эффектами скрывается лишь маркетинг, а не реальный результат.

Косметолог
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Косметолог

Стоит ли тратить деньги на модные процедуры, которые не оправдывают ожиданий? Давайте разберемся.

Карбоновый пилинг — миф о мгновенном очищении

Карбоновый пилинг обещает очищение, ровный тон и сужение пор за один сеанс. В реальности, однако, процедура не дает глубокого очищения. Эффект скорее поверхностный, как у слабого пилинга, а проблемы с жирностью, расширенными порами или воспалениями остаются.

"Максимум, что вы получите — это легкое свежее лицо на пару дней", — объясняет косметолог Анна Вилкова.

Вместо карбонового пилинга лучше обратить внимание на химические пилинги, такие как миндальный или салициловый. Эти процедуры действительно улучшают текстуру кожи.

Холодная плазма — обман для вашего лица

Еще одно популярное обещание — омоложение и устранение пигментации с помощью холодной плазмы. Но клинические доказательства эффективности отсутствуют, а сама процедура может быть опасной.

"Это как ожоги паяльником, которые должны вызвать лифтинг, но зачастую его нет", — предупреждает эксперт.

В качестве альтернативы стоит выбрать лазерные методики с доказанной эффективностью, такие как неабляционный фракционный лазер или IPL-терапия, которые реально помогают в борьбе с пигментацией и следами постакне.

Жидкие нити — дорогое разочарование

Жидкие нити обещают лифтинг без операции и восстановление упругости кожи, но на деле это скорее мезотерапия с высокими ценами. Эти нити не могут подтянуть кожу так, как настоящие нити, и эффект от них минимален.

"Они не устранят морщины и не подтянут сильно обвисшую кожу. В основном, эффект заключается в визуальном омоложении", — отмечает Анна.

Вместо этого лучше обратить внимание на биоревитализацию или инъекционные процедуры с коллагенстимуляторами, которые действительно помогают уплотнить кожу и восстановить объем.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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