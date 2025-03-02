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Секущиеся кончики? Это не просто неправильный уход!

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Как часто мы слышим рекомендации "стригите волосы чаще, и они будут расти быстрее" или "маски помогут склеить секущиеся кончики". Множество мифов окружает уход за волосами, и не все из них основаны на реальных фактах. Так как же на самом деле бороться с проблемой секущихся кончиков?

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Миф 1: маски склеивают секущиеся кончики

Производители косметических средств часто обещают восстановление поврежденных волос, но это лишь временное решение. Маски действительно могут пригладить чешуйки волос, но поврежденная структура остаётся неизменной. После мытья волос, проблема возвращается.

"Никакие маски не вернут волосу его прежнюю структуру. Речь идёт лишь о временном эффекте", — объясняет врач-трихолог Екатерина Стребкова.

Миф 2: подстригание — единственное решение

Многие считают, что секущиеся кончики можно просто срезать, и проблема исчезнет. Но на самом деле стрижка помогает лишь на время, если не заниматься профилактикой. Важно комплексно подходить к уходу за волосами: употреблять витамины, правильно питаться, избегать агрессивных укладок и выбирать качественные средства для ухода.

Миф 3: причина секущихся кончиков — только некачественная косметика

Качество шампуней и бальзамов, безусловно, имеет значение. Низкопробные продукты с сульфатами и химическими добавками могут сушить волосы. Однако причиной секущихся кончиков могут быть не только некачественные средства. Стресс, недостаток витаминов, хронические заболевания и даже ультрафиолетовое излучение также могут сильно навредить волосам.

Правда о секущихся концах: что действительно помогает

Правильный уход, регулярные стрижки и профилактика — вот что поможет вашим волосам оставаться здоровыми. Важно подобрать косметику, в составе которой будет много кератина. Этот компонент восстанавливает структуру волоса, предотвращает его повреждения и поддерживает баланс кожи головы. Также стоит обязательно обратиться к специалисту, чтобы он помог подобрать уход, подходящий именно для ваших волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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