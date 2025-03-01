Стильное худи: как выбрать, чтобы не сделать фигуру массивной

Если вы хотите выбрать худи, которое подчеркнёт вашу фигуру, а не скроет её, стоит знать несколько важных правил. Например, худи с накладным карманом и резинкой внизу может визуально полнить, об этом рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина. По её словам, такие модели могут легко испортить пропорции тела, если не учитывать некоторые нюансы.
Во-первых, важно правильно выбрать длину. Тем, кто ростом ниже 170 см, не стоит выбирать худи, длина которого опускается ниже ягодиц. Такие модели могут сделать ноги визуально короче, нарушив гармонию в фигуре.
"Не советую выбирать худи с накладным карманом, потому что любой декор добавляет лишний объем, и в такой одежде человек будет выглядеть более полным", — пояснила Катыхина.
Также стоит избегать худи с резинкой в нижней части. Такая деталь будет добавлять объём в области талии, что тоже не всегда выгодно, особенно если вы хотите создать более стройный силуэт.
Кроме того, стилист настоятельно рекомендует не сочетать худи с широкими джинсами или брюками.
"Худи сама по себе объемная вещь, а в комбинации с таким же объемным низом фигура превращается в прямоугольник или даже квадрат", — предупреждает специалист.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете выбрать худи, которое подчеркнёт достоинства вашей фигуры и не испортит общую пропорцию.
Ху́ди (англ. hoodie от hood — «капюшон») — свитер или свитшот из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном, а также боковыми скрытыми карманами.
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