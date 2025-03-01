Стильное худи: как выбрать, чтобы не сделать фигуру массивной

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы хотите выбрать худи, которое подчеркнёт вашу фигуру, а не скроет её, стоит знать несколько важных правил. Например, худи с накладным карманом и резинкой внизу может визуально полнить, об этом рассказала стилист-имиджмейкер Ирина Катыхина. По её словам, такие модели могут легко испортить пропорции тела, если не учитывать некоторые нюансы.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

Во-первых, важно правильно выбрать длину. Тем, кто ростом ниже 170 см, не стоит выбирать худи, длина которого опускается ниже ягодиц. Такие модели могут сделать ноги визуально короче, нарушив гармонию в фигуре.

"Не советую выбирать худи с накладным карманом, потому что любой декор добавляет лишний объем, и в такой одежде человек будет выглядеть более полным", — пояснила Катыхина.

Также стоит избегать худи с резинкой в нижней части. Такая деталь будет добавлять объём в области талии, что тоже не всегда выгодно, особенно если вы хотите создать более стройный силуэт.

Кроме того, стилист настоятельно рекомендует не сочетать худи с широкими джинсами или брюками.

"Худи сама по себе объемная вещь, а в комбинации с таким же объемным низом фигура превращается в прямоугольник или даже квадрат", — предупреждает специалист.

Что нужно помнить при выборе худи

Правильная длина — не стоит выбирать слишком длинные модели, если у вас небольшой рост.

Без лишнего декора — накладные карманы и другие элементы могут добавить лишний объем.

Не комбинируйте с объемными низами — избегайте сочетания с широкими джинсами и брюками, чтобы не сделать фигуру непропорциональной.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете выбрать худи, которое подчеркнёт достоинства вашей фигуры и не испортит общую пропорцию.

Уточнения

Ху́ди (англ. hoodie от hood — «капюшон») — свитер или свитшот из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном, а также боковыми скрытыми карманами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.