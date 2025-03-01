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Два простых правила, чтобы цвет волос не вымывался слишком быстро

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Хотите, чтобы цвет ваших волос после окрашивания оставался насыщенным и ярким как можно дольше? Тогда нужно учитывать несколько важных рекомендаций от топ-колориста Ирины Третьяковой.

Окрашивание волос
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Окрашивание волос

Она уверяет, что главное правило, которое следует соблюдать в первые две недели после окрашивания, — это использование только шампуней и кондиционеров для окрашенных волос. Эти средства помогут сохранить пигмент и продлить стойкость цвета. 

Кроме того, не стоит использовать жирные маски с аминокислотами и липидами в составе. Они отлично увлажняют волосы, но могут способствовать быстрому вымыванию цвета.

Что еще стоит учитывать

  • Отказ от сауны и бассейна. В первые несколько дней после окрашивания лучше избегать посещения этих мест. Хлорированная вода в бассейне и высокие температуры в сауне ускоряют вымывание пигмента и могут разрушить структуру цвета.
  • Термозащита. Если вы не можете обойтись без укладки, используйте средства с термозащитой. Высокая температура от фена или утюжка может повреждать цвет, поэтому важно позаботиться о дополнительной защите.

Ирина Третьякова подчеркивает, что если следовать этим простым рекомендациям, можно значительно продлить стойкость цвета и сохранить насыщенность окрашенных волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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