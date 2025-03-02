Дерматолог раскрыла главную ошибку: вот почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Когда речь заходит о мытье волос, можно выделить две основные категории людей: те, кто предпочитает утренние процедуры, и те, кто моет волосы вечером. И почти без исключений, вы либо относитесь к одной из этих групп, либо находитесь где-то посередине. Эта статья предназначена для тех, кто предпочитает вечерний уход за волосами, так как они, вероятно, совершают ошибку, которую до недавнего времени даже считали преимуществом. Речь идет о том, что вы ложитесь спать с слегка влажными волосами.
Дерматолог Клара Лакаста из медицинской группы IMR, которую цитирует Vogue Spain, утверждает, что мокрые волосы являются благоприятной средой для развития дерматита и грибковых инфекций. Кроме того, влажные волосы находятся в наиболее уязвимом состоянии и легко ломаются. Это мнение подтверждает и стилист Пабло Богадо, который рекомендует максимально удалять влагу с волос перед сушкой феном.
Для правильного ухода за волосами важно не только правильно их мыть, но и правильно сушить. Доктор Лакаста подчеркивает, что сушка волос феном необходима для их здоровья. Однако важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать повреждений. Например, не следует держать фен слишком близко к волосам, так как это может повредить их структуру. Рекомендуется держать фен на расстоянии около 4-6 сантиметров от головы.
Стилист Пабло Богадо также подчеркивает важность правильного использования фена. Он рекомендует сушить волосы, перемещая их и разделяя пряди. Это позволяет теплу лучше распределяться и помогает создать желаемую форму волос. Кроме того, важно учитывать тип волос при выборе метода сушки. Например, для придания объема тонким волосам рекомендуется сушить их, опустив голову вниз, а для выпрямления и полировки — от корней до кончиков с помощью щетки.
Таким образом, правильный уход за волосами включает в себя не только их мытье, но и сушку. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет сохранить здоровье и красоту ваших волос.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
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