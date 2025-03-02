Дерматолог раскрыла главную ошибку: вот почему нельзя ложиться спать с мокрыми волосами

Когда речь заходит о мытье волос, можно выделить две основные категории людей: те, кто предпочитает утренние процедуры, и те, кто моет волосы вечером. И почти без исключений, вы либо относитесь к одной из этих групп, либо находитесь где-то посередине. Эта статья предназначена для тех, кто предпочитает вечерний уход за волосами, так как они, вероятно, совершают ошибку, которую до недавнего времени даже считали преимуществом. Речь идет о том, что вы ложитесь спать с слегка влажными волосами.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik Укладка волос

Дерматолог Клара Лакаста из медицинской группы IMR, которую цитирует Vogue Spain, утверждает, что мокрые волосы являются благоприятной средой для развития дерматита и грибковых инфекций. Кроме того, влажные волосы находятся в наиболее уязвимом состоянии и легко ломаются. Это мнение подтверждает и стилист Пабло Богадо, который рекомендует максимально удалять влагу с волос перед сушкой феном.

Для правильного ухода за волосами важно не только правильно их мыть, но и правильно сушить. Доктор Лакаста подчеркивает, что сушка волос феном необходима для их здоровья. Однако важно соблюдать определенные правила, чтобы избежать повреждений. Например, не следует держать фен слишком близко к волосам, так как это может повредить их структуру. Рекомендуется держать фен на расстоянии около 4-6 сантиметров от головы.

Стилист Пабло Богадо также подчеркивает важность правильного использования фена. Он рекомендует сушить волосы, перемещая их и разделяя пряди. Это позволяет теплу лучше распределяться и помогает создать желаемую форму волос. Кроме того, важно учитывать тип волос при выборе метода сушки. Например, для придания объема тонким волосам рекомендуется сушить их, опустив голову вниз, а для выпрямления и полировки — от корней до кончиков с помощью щетки.

Таким образом, правильный уход за волосами включает в себя не только их мытье, но и сушку. Соблюдение рекомендаций специалистов поможет сохранить здоровье и красоту ваших волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



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