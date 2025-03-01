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Не прячьте пятна, а решите проблему! Методы удаления пигментации, которые работают

3:23
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Гиперпигментация — это не только косметическая проблема, но и возможный сигнал о серьезных заболеваниях. В большинстве случаев пигментные пятна не представляют угрозы, но некоторые из них могут быть связаны с онкологией. Например, изменения на коже могут указывать на развитие меланомы — опасной формы рака, которая поражает меланоциты.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Есть несколько признаков, на которые стоит обратить внимание:

  • Рост и изменение размеров пятна. Если пигментное пятно быстро растет, меняет форму или начинает кровоточить, это сигнал о возможной патологии.
  • Неравномерный тон. Если пятно темнеет или меняет цвет на более интенсивный, это может быть тревожным признаком.
  • Рваные или неровные контуры. Пигментные образования с неровными краями чаще всего оказываются опасными, особенно если они начинают расти.
  • Покраснение и воспаление. Если вокруг пятна появляются отеки или покраснения, лучше обратиться к врачу для консультации.

Не стоит пытаться поставить диагноз самостоятельно. Для правильной диагностики и лечения важно обратиться к специалисту.

К какому врачу обратиться

Если вы заметили изменения в пигментации, первым шагом будет визит к дерматологу. Этот специалист имеет глубокие знания в области кожных заболеваний и поможет вам выявить характер пятен. В случае, если проблема связана с внутренними органами, дерматолог может направить вас к другим специалистам — эндокринологу, гинекологу или терапевту.

Если есть подозрения на злокачественные изменения, врач может предложить удалить пигментное пятно и провести гистологическое исследование, чтобы подтвердить его доброкачественность или выявить патологию.

Методы удаления пигментации

Если гиперпигментация является исключительно эстетической проблемой, дерматолог или косметолог порекомендует один из следующих методов:

  • Химические пилинги. Это наиболее распространенный способ борьбы с пигментными пятнами. С помощью различных кислот (гликолевой, молочной, яблочной) происходит отшелушивание верхнего слоя кожи и улучшение ее текстуры. Пилинги бывают поверхностными, срединными и глубокими.
  • Мезотерапия. Подкожные инъекции с витаминами и гиалуроновой кислотой помогают улучшить состояние кожи и устранить пигментацию. Этот метод не требует хирургического вмешательства и имеет минимальный восстановительный период.
  • Биоревитализация. Процедура с гиалуроновой кислотой улучшает увлажнение кожи и стимулирует регенерацию, что помогает устранить пигментацию.
  • Фотолечение. На аппарате Harmony XL используются световые импульсы для разрушения меланина в коже. Это безопасная и безболезненная процедура, не требующая длительного восстановления.
  • Лазерная терапия. Лазер SmartXide DOT® эффективно разрушает клетки меланина и помогает справиться с пигментными пятнами даже больших размеров.

Профилактика и раннее обращение к врачу — залог успешного лечения и предотвращения осложнений.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum — краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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