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От бровей до ботокса: топ-5 фатальных ошибок в уходе за собой

2:43
Моя семья » Красота и стиль

Каждая из нас когда-то жалела о принятом решении в уходе за собой. Иногда косметические процедуры, вроде микроблейдинга или использования ботокса, оказываются не такими уж и безобидными. Визажисты, косметологи и другие специалисты делятся множеством откровений о том, что стоит избегать, чтобы не разочароваться в своем образе.

Увеличение губ
Фото: freepik.com by ArtPhoto_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увеличение губ

Ошибка №1: кардинальные изменения бровей

Микроблейдинг и другие способы татуажа бровей вызывают сожаления у многих женщин, утверждают профессионалы. Со временем оттенок пигмента меняется, появляются шрамы, а если тренды меняются, то форма бровей остаётся устаревшей. Знаменитый визажист Кейси Спикард предупреждает:

"Лучше использовать макияж для создания желаемой формы бровей, а не прибегать к перманентным методам."

Ошибка №2: слишком поздно начать уход за кожей

Многие пренебрегают ранним уходом за кожей, что приводит к глубоким морщинам и другим возрастным проблемам.

"Инвестировать в уход за кожей нужно как можно раньше", — подчеркивает косметолог Маргарита Коупленд.

Простые шаги, такие как гель для умывания, увлажняющий крем и солнцезащитный фактор, могут помочь сохранить молодость кожи на долгие годы.

Ошибка №3: сложные стрижки

Челка и боб могут выглядеть стильно, но требуют ежедневного ухода. Парикмахер Тайлор Джонсон рекомендует избегать таких стрижек, если вам не хочется тратить время на укладку. Она советует заменить челку на несколько слоев, обрамляющих лицо, а боб — на стрижку до ключиц.

Ошибка №4: самостоятельное удаление гель-лака

Снятие геля или акрила дома может привести к повреждению ногтей. Нейл-дизайнер Шарон Ладокун предупреждает:

"Ногти станут ломкими и чувствительными".

Лучше обратиться к профессионалу, который знает, как правильно снимать покрытие, не повредив ногти.

Ошибка №5: злоупотребление ботоксом

Многим клиентам хочется избавиться от морщин с помощью ботокса, но со временем это может привести к неестественному виду.

"Когда я использовала ботокс слишком часто, моё лицо стало слишком удивленным", — признается визажист Кейси.

Главное — быть осознанным и не делать резких шагов в изменении внешности.

Не спешите с решением

Все эксперты сходятся в одном: прежде чем принимать решение об изменении внешности, лучше проконсультироваться с несколькими специалистами и поговорить с теми, кто не заинтересован в вашей экономии.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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