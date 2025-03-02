Не только кремы: неожиданный фактор, влияющий на выработку коллагена и вашу красоту

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В последнее время коллаген стал одной из самых обсуждаемых тем в области красоты и здоровья. Он активно рекламируется в средствах массовой информации, а косметические компании зарабатывают на нём миллиарды евро. Однако коллаген — это не только компонент кремов и процедур, но и естественный белок, который содержится в нашей коже и отвечает за её упругость.

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По словам Мари Элен Лэр, директора по научным коммуникациям Clarins, с возрастом запасы коллагена в организме уменьшаются. Если в 20-25 лет его содержание составляет около 100%, то к 30 годам оно снижается до 95%, а к 50 годам — до 70%. При этом естественное уменьшение коллагена происходит на 1% ежегодно.

Однако, как отмечает фармацевт, на старение кожи влияют не только внешние факторы, такие как кремы и процедуры, но и внутренние. В частности, социальные отношения и эмоциональное состояние могут замедлить процесс старения и сохранить кожу упругой. По словам Лэр, когда мы чувствуем себя счастливыми и окружёнными любовью, это положительно сказывается на выработке коллагена.

Для сохранения молодости кожи необходимо придерживаться здорового образа жизни, который включает правильное питание, оптимизм, управление стрессом, физическую активность и позитивные социальные отношения.

Доктор Оливье Куртен-Кларанс, директор Clarins, также подчёркивает важность социальных связей для здоровья и долголетия. В своей книге "Угадайте мой возраст, если сможете" он отмечает, что люди с меньшим количеством социальных контактов в два раза чаще умирают преждевременно.

Куртен-Кларанс выделяет четыре основных принципа построения позитивных социальных отношений:

Признание и благодарность по отношению к другим.

Диалог, который позволяет выражать свои мысли и чувства.

Доверие, которое помогает избежать стресса и тревоги.

Поддержка, которая является основой для качественных отношений.

Кроме того, Куртен-Кларанс подчёркивает важность правильного ухода за кожей. Он отмечает, что чрезмерное употребление табака, алкоголя, нездоровой пищи, стресс, солнечные лучи и неправильный уход могут повредить волокна кожи, такие как коллаген и эластин. Это приводит к потере тонуса, густоты и упругости кожи.

Для сохранения красоты и молодости кожи необходимо придерживаться здорового образа жизни, который включает сбалансированное питание, активный образ жизни, достаточный сон и правильный уход за кожей.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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