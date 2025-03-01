Секрет стройной фигуры: кофе с корицей — работает ли это

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, как кофе может помочь вам достичь идеальной фигуры? Оказывается, если правильно пить этот напиток, добавив пару специй, он может стать вашим союзником в борьбе с лишними килограммами.

Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чашка кофе

Кофе, известный своими бодрящими свойствами, стимулирует обмен веществ, ускоряя процесс сжигания калорий. Но чтобы этот эффект усилить, достаточно добавить в напиток несколько полезных ингредиентов. Специи, такие как корица, могут значительно ускорить путь к желаемым результатам.

Все мы по-разному подходим к кофейному ритуалу. Кто-то предпочитает пить его черным, кто-то не может отказаться от сливок или сахара. Однако если ваша цель — улучшить фигуру, диетологи советуют остановиться на чистом черном кофе, без молока и сладких добавок. Таким образом, вы избавитесь от лишних калорий, не теряя вкуса.

Супер добавка к кофе

Одним из лучших решений, по мнению специалистов, является добавление в кофе корицы. Эта специя активизирует термогенез — процесс разогрева организма, который способствует сжиганию жиров и ускоряет обмен веществ. Более того, корица служит естественной альтернативой биологически активным добавкам для похудения, ведь действует она по тому же принципу.

Диетолог, которая на собственном опыте проверила этот метод, рассказывает о своих результатах:

"Каждое утро я добавляла чайную ложку корицы в кофе. Через месяц я заметила удивительный результат — минус шесть килограммов, включая жир в области живота, с которым я долго не могла справиться".

Однако она предупреждает, что кофе с корицей не является чудо-лекарством. Без сбалансированного питания и регулярной физической активности такие результаты вряд ли будут возможны.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



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