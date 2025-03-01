Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна 2025 года обещает быть невероятно стильной! Один из самых ярких трендов — сочетание высоких сапог и коротких юбок. Это модное дуо создает идеальный баланс между элегантностью и дерзостью. Эти элементы моды стали настоящими звездами подиумов и уличных стилей, и в этом сезоне они снова будут на пике популярности.

Фото: Freepik by Designed by Freepik юбка

Что касается сапог, не переживайте, если вам кажется, что они уже давно ушли в прошлое. Высокие сапоги, поднимающиеся выше колена и даже еще выше, вновь в моде. Дизайнеры предлагают модели, как на массивной подошве, так и на шпильке, что позволяет варьировать стиль от уличного до элегантного. От гладкой кожи до замши и лакированных материалов — такие сапоги прекрасно подходят под любые образы.

Короткие юбки снова в моде

Короткие юбки — также на пике популярности. Забудьте о старом минималистичном мини — теперь на подиумах царствуют юбки с плиссировкой, асимметричные крои и игривые модели, которые придают наряду легкость. В этом сезоне в моде яркие неоновые оттенки и пастельные тона, а также разнообразные материалы — от мягкой шерсти до прозрачных тканей, создающих эффект воздушности и игривости.

И вот главный вопрос: как же правильно сочетать эти элементы

Чтобы выглядеть безупречно, попробуйте монохромные образы в нейтральных тонах — это всегда элегантно. Если хотите добавить смелости, сочетайте различные текстуры и узоры. Объемный жакет или пиджак до талии с расширенными плечами сделают образ завершенным и утонченным, при этом балансируя силуэт.

Высокие сапоги и короткие юбки уже успели полюбиться знаменитостям и модным блогерам, и это значит, что весной 2025 они будут на пике популярности. Присмотритесь к этим трендам — они точно займут центральное место в вашем гардеробе!

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.



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