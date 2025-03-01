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Не покупай — бери бесплатно: тренд, который поднимет планку устойчивой моды

2:16
Моя семья » Красота и стиль

С 2024 года в Нидерландах набирает популярность необычная и, возможно, революционная инициатива в мире моды — "Мода без денег" или Free Fashion. Это движение, которое позволяет людям получать одежду бесплатно, стремится переосмыслить подход к потреблению и уменьшить отходы, предлагая альтернативу привычной культуре быстрой моды.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Идея проста, но мощна: люди могут прийти в специально организованные магазины или мобильные точки Free Fashion, где одежда предоставляется безвозмездно. Примечательно, что с момента начала проекта, одежда получила вторую жизнь — в одном из магазинов Амстердама было перераспределено более 8000 предметов. Инициаторы этой идеи, Девертье Ворстенбош и Лот ван Ос, уверены, что такая концепция поможет нам стать более осознанными в выборе и улучшит экологическую ситуацию.

В среднем, одежда носится всего семь раз, и это как раз тот момент, когда и появляются отходы, которые забивают свалки. Именно эта цифра и подтолкнула к созданию проекта, который вдохновляет людей на обмен, повторное использование и поддержание устойчивости в моде. Платформа "Марктплац" в Нидерландах показала впечатляющие результаты: более 83 миллионов запросов на бесплатные товары и рост числа бесплатных продуктов на 1,8 миллиона.

Проект привлекает всё больше людей, ведь он не только помогает избежать перепроизводства и сокращает количество отходов, но и поднимает важные вопросы этичного потребления. В итоге, "мода без денег" — это не только движение, но и возможность для каждого выразить свою индивидуальность, не подчиняясь диктату модных тенденций.

Кроме того, сама концепция может быть воспринята по-разному. Важно понимать, что "свободная мода" — это не только бесплатные вещи, но и символ этичности, самовыражения и свободы от давления со стороны общества. Одежда, которая доступна всем без исключения, при этом создана с учётом заботы о планете, становится тем самым новым подходом, который стоит поддержать.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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