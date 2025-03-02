Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет небывалого урожая: вот что делают опытные садоводы — вы удивитесь
Домашний салат Цезарь с курицей: вкуснее, чем в ресторане
Новые правила на дорогах: Росгвардия может вмешиваться в проверку документов — но как
Прибор, который следует немедленно выбросить, так как он увеличивает энергопотребление
Кофе и болезни ЖКТ: когда любимый напиток становится опасным
Дзюба догнал Кержакова: реакция футболиста на рекорд — гордость или разочарование?
Рэпер Натан признался, что ежедневно читает молитвы
Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку
Ее создала тьма — смертоносное насекомое вырсло в недрах пещеры

Этот метод позволяет есть сладкое каждый день без вреда для фигуры

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Многие считают, что для сохранения стройности нужно полностью отказаться от сахара. Однако это не так. Секрет в правильном выборе сладостей, умеренности и соблюдении баланса в питании. Если грамотно подходить к употреблению десертов, можно наслаждаться ими без вреда для фигуры.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка

Выбирайте полезные сладости

Не все сладкие продукты одинаково вредны. Натуральные сладости – фрукты, сухофрукты, мёд, тёмный шоколад – гораздо лучше для фигуры, чем магазинные десерты с трансжирами и рафинированным сахаром. Если хочется чего-то вкусного, лучше отдать предпочтение качественному шоколаду, нежирному йогурту с ягодами или овсяному печенью.

Следите за размером порции

Главное правило – не переедать. Одна конфета или кусочек шоколада не повлияет на фигуру, но если увлечься и съесть целую плитку, избыток калорий неизбежен. Разделяйте сладости на маленькие порции, ешьте их медленно, наслаждаясь вкусом.

Употребляйте сладкое в правильное время

Лучше всего есть десерты в первой половине дня, когда организм активнее сжигает калории. После обеда обмен веществ замедляется, и лишний сахар может быстрее превратиться в жир. Если очень хочется сладкого вечером, выбирайте что-то лёгкое – например, йогурт с мёдом или фрукт.

Комбинируйте сладкое с активностью

Чтобы избежать набора веса, сочетайте употребление сахара с физической активностью. После сладкого можно пройтись пешком, заняться спортом или сделать лёгкую зарядку. Это поможет организму переработать глюкозу в энергию, а не откладывать её про запас.

Наслаждайтесь любимыми десертами правильно, и лишние килограммы не будут вам угрожать!

Уточнения

Сла́дкий вку́с — выражение как в отношении веществ, вызывающих сенсорный процесс и ощущения от действия сладкого вещества на рецепторы вкуса, так и самого вида хеморецепции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Новости спорта
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает Аудио 
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить
Красота и стиль
Высокие сапоги и короткие юбки: тренд весны 2025, который нельзя пропустить Аудио 
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Садоводство, цветоводство
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
Дзюба догнал Кержакова: реакция футболиста на рекорд — гордость или разочарование?
Рэпер Натан признался, что ежедневно читает молитвы
Этот метод позволяет есть сладкое каждый день без вреда для фигуры
Шоколадный восторг за 5 минут: этот крем сведёт с ума любого сладкоежку
Ее создала тьма — смертоносное насекомое вырсло в недрах пещеры
Эксперты предупреждают: кофе будет только дорожать
Три стойких растения, которые расцветут даже в самых неблагоприятных условиях
Болезнь растений, о которой не говорят, но из-за неё плачут садоводы
Дикие танцы, прыжки и эйфория: почему после валерьянки кот становится настоящим хулиганом
Поставили забор? Готовьтесь к скандалу с соседями! Узнайте, как избежать конфликта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.