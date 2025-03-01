Резкое снижение калорий ведёт к долгосрочным проблемам с здоровьем: от потери мышц до замедление метаболизма

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Резкое сокращение калорий в рационе может показаться быстрым и эффективным способом похудеть, но это чревато опасными последствиями для здоровья. Давайте разберемся, почему нельзя так поступать.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голодание

Стресс для организма

Когда вы резко сокращаете калории, организм начинает испытывать стресс. Он замедляет обмен веществ, чтобы компенсировать дефицит энергии. Это может привести к замедлению процессов метаболизма, что в свою очередь затруднит дальнейшее похудение.

Недостаток необходимых веществ

При резком ограничении пищи вы рискуете недополучить необходимые витамины и минералы, что приведет к ослаблению иммунной системы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей.

Потеря мышечной массы

При резком снижении калорий организм не только теряет жир, но и начинает сжигать мышцы. Это может привести к потере мышечной массы и снижению общего тонуса тела.

Психологический стресс

Диеты с резким ограничением калорий могут вызвать чувство голода и раздражительности. Это может привести к срывам и перееданию, что сводит на нет все усилия.

Для достижения долгосрочных результатов в снижении веса важно подходить к процессу постепенно, соблюдая баланс и учитывая потребности организма.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.