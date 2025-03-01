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Резкое снижение калорий ведёт к долгосрочным проблемам с здоровьем: от потери мышц до замедление метаболизма

1:22
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Резкое сокращение калорий в рационе может показаться быстрым и эффективным способом похудеть, но это чревато опасными последствиями для здоровья. Давайте разберемся, почему нельзя так поступать.

Голодание
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Голодание

Стресс для организма

Когда вы резко сокращаете калории, организм начинает испытывать стресс. Он замедляет обмен веществ, чтобы компенсировать дефицит энергии. Это может привести к замедлению процессов метаболизма, что в свою очередь затруднит дальнейшее похудение.

Недостаток необходимых веществ

При резком ограничении пищи вы рискуете недополучить необходимые витамины и минералы, что приведет к ослаблению иммунной системы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей.

Потеря мышечной массы

При резком снижении калорий организм не только теряет жир, но и начинает сжигать мышцы. Это может привести к потере мышечной массы и снижению общего тонуса тела.

Психологический стресс

Диеты с резким ограничением калорий могут вызвать чувство голода и раздражительности. Это может привести к срывам и перееданию, что сводит на нет все усилия.

Для достижения долгосрочных результатов в снижении веса важно подходить к процессу постепенно, соблюдая баланс и учитывая потребности организма.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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