Резкое снижение калорий ведёт к долгосрочным проблемам с здоровьем: от потери мышц до замедление метаболизма

Резкое сокращение калорий в рационе может показаться быстрым и эффективным способом похудеть, но это чревато опасными последствиями для здоровья. Давайте разберемся, почему нельзя так поступать.
Когда вы резко сокращаете калории, организм начинает испытывать стресс. Он замедляет обмен веществ, чтобы компенсировать дефицит энергии. Это может привести к замедлению процессов метаболизма, что в свою очередь затруднит дальнейшее похудение.
При резком ограничении пищи вы рискуете недополучить необходимые витамины и минералы, что приведет к ослаблению иммунной системы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей.
При резком снижении калорий организм не только теряет жир, но и начинает сжигать мышцы. Это может привести к потере мышечной массы и снижению общего тонуса тела.
Диеты с резким ограничением калорий могут вызвать чувство голода и раздражительности. Это может привести к срывам и перееданию, что сводит на нет все усилия.
Для достижения долгосрочных результатов в снижении веса важно подходить к процессу постепенно, соблюдая баланс и учитывая потребности организма.
Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.
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