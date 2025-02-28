Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сайдинг – прошлый век? Чем лучше заменить его для облицовки дома
Асфальт будущего: самовосстановление без вмешательства
Ночной клуб ищет сотрудников: зарплата до 500 тысяч рублей
Быстро накачать ягодицы дома поможет это упражнение: подойдёт женщинам и мужчинам
Сытный салат с фасолью за 10 минут – лёгкий, но питательный
Комик Гарик Харламов празднует день рождения
Перекрёстки-ловушки: когда вас штрафуют за правильный проезд
Редкий ген против очень редкой болезни: ученые нашли способ вылечить синдром КОПА
5 вредных утренних ритуалов, которые медленно убивают вас

Хотите выглядеть дорого этой осенью? Лондонские дизайнеры предлагают неожиданные решения

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Если вы хотите обновить свой гардероб, но не знаете, с чего начать, обращайтесь к последним трендам с Лондонской недели моды. В условиях нестабильности мировой экономики британские бренды, несмотря на трудности, привнесли в свои коллекции стойкость, креативность и надежду. Сезон осень-зима 2025 стал ярким примером того, как даже в тяжелые времена можно создавать стильные и смелые образы.

Девушка в красном
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка в красном

Семь трендов, которые стоит взять на вооружение

  1. Зеленый горошек от Emilia Wickstead. Вдохновленный садами, дизайнер выбрал для своей коллекции насыщенные оттенки зеленого, представив их в виде двубортных пальто с рукавами-баллонами и водолазок в рубчик. Гости презентации в Saatchi Gallery получили возможность увидеть эти яркие цвета в сочетании с соблазнительными юбками с завышенной талией.
  2. Мятный, яблочный и травяной зеленый. По словам Саймона Лонгленда, директора по закупкам в Harrods, эти оттенки стали ключевыми на подиумах. Мятный зеленый особенно популярен в кардиганах и свитерах, так что это отличный выбор для дополнения гардероба.
  3. Возвращение меха. Несмотря на запрет Британского совета моды на использование настоящего меха с 2023 года, в коллекции Conner Ives были использованы винтажные меха, а также норковый жилет и черное платье. Однако многие бренды предпочли искусственный мех, который также стал заметной частью коллекции.
  4. Тканевые шарфы от Mithridate. Этот бренд, под руководством нового креативного директора Дэниела У. Флетчера, представил в своей коллекции свитера, которые можно носить как шарфы. Уникальное сочетание удобства и стиля.
  5. Смелые формы и структуры. От моделей с асимметричными элементами до укороченных пиджаков с яркими принтами — дизайнеры лондонской недели продемонстрировали, что необычные силуэты снова в моде.
  6. Актуальные аксессуары. В этом сезоне на подиум вышли стильные кожаные сумки и крупные украшения. Ничто так не завершает образ, как правильно подобранные аксессуары.
  7. Совмещение стилей. Лондонская мода традиционно славится смешиванием классики и новаторства. На этой неделе дизайнеры экспериментировали с комбинациями строгих костюмов и повседневных вещей.

Мода как акт творчества и стойкости

Трудности, с которыми сталкиваются британские бренды, только способствуют поиску новых решений и подходов. Несмотря на все вызовы, стиль и креативность остаются в центре внимания, и это точно стоит отметить.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Красота и стиль
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году Аудио 
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Авто
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Путин охарактеризовал соглашение США с Украиной по недрам как не наше дело. Почему? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Последние материалы
Юра Борисов объяснил, почему выдохнул после проигрыша на престижной кинопремии в США
Галкин* показал наряженную к еврейскому карнавалу дочку Лизу
Как разместить всю обувь в маленькой квартире? 7 гениальных идей
Депортирует студентов? СМИ пишут, что Трамп, возможно, депортирует некоторых иностранных студентов
Туда будут съезжаться туристы: гора в Китае прославилась из-за своей формы
Как перезагрузиться и снять стресс? Этот способ вас удивит!
Опасность миновала! Астероид не врежется в нашу планету
Хотели похудеть и умерли! Популярные уколы обвинили в гибели десятков людей
Если в бургере нет булки, но есть всё остальное — это уже салат или всё ещё бургер
Telegram защитит от мошенников: новую функцию добавили в мессенджер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.