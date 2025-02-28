Хотите выглядеть дорого этой осенью? Лондонские дизайнеры предлагают неожиданные решения

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Если вы хотите обновить свой гардероб, но не знаете, с чего начать, обращайтесь к последним трендам с Лондонской недели моды. В условиях нестабильности мировой экономики британские бренды, несмотря на трудности, привнесли в свои коллекции стойкость, креативность и надежду. Сезон осень-зима 2025 стал ярким примером того, как даже в тяжелые времена можно создавать стильные и смелые образы.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка в красном

Семь трендов, которые стоит взять на вооружение

Зеленый горошек от Emilia Wickstead. Вдохновленный садами, дизайнер выбрал для своей коллекции насыщенные оттенки зеленого, представив их в виде двубортных пальто с рукавами-баллонами и водолазок в рубчик. Гости презентации в Saatchi Gallery получили возможность увидеть эти яркие цвета в сочетании с соблазнительными юбками с завышенной талией. Мятный, яблочный и травяной зеленый. По словам Саймона Лонгленда, директора по закупкам в Harrods, эти оттенки стали ключевыми на подиумах. Мятный зеленый особенно популярен в кардиганах и свитерах, так что это отличный выбор для дополнения гардероба. Возвращение меха. Несмотря на запрет Британского совета моды на использование настоящего меха с 2023 года, в коллекции Conner Ives были использованы винтажные меха, а также норковый жилет и черное платье. Однако многие бренды предпочли искусственный мех, который также стал заметной частью коллекции. Тканевые шарфы от Mithridate. Этот бренд, под руководством нового креативного директора Дэниела У. Флетчера, представил в своей коллекции свитера, которые можно носить как шарфы. Уникальное сочетание удобства и стиля. Смелые формы и структуры. От моделей с асимметричными элементами до укороченных пиджаков с яркими принтами — дизайнеры лондонской недели продемонстрировали, что необычные силуэты снова в моде. Актуальные аксессуары. В этом сезоне на подиум вышли стильные кожаные сумки и крупные украшения. Ничто так не завершает образ, как правильно подобранные аксессуары. Совмещение стилей. Лондонская мода традиционно славится смешиванием классики и новаторства. На этой неделе дизайнеры экспериментировали с комбинациями строгих костюмов и повседневных вещей.

Мода как акт творчества и стойкости

Трудности, с которыми сталкиваются британские бренды, только способствуют поиску новых решений и подходов. Несмотря на все вызовы, стиль и креативность остаются в центре внимания, и это точно стоит отметить.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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