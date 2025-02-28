Этот сыр должен быть в вашем рационе: он творит чудеса с фигурой и здоровьем

Сыр имеет богатую кулинарную историю и важное место в западной кухне. Существует более 2000 сортов сыра, которые различаются по питательной ценности. Сыр содержит насыщенные жиры, белок, кальций и другие питательные вещества.
Ранние исследования связывали сыр с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Более недавние исследования показали, что сыр может быть полезен для здоровья. Ломтик сыра чеддер содержит 5 г насыщенных жиров и 7 г белка.
Творожный сыр является самым полезным сыром для похудения. Он содержит меньше насыщенных жиров и соли, но больше белка. Его можно добавлять в салаты, зеленые овощи, фрукты и заменять жирные сыры в блюдах.
Мягкие сыры, такие как рикотта и моцарелла, имеют более низкое содержание насыщенных жиров. Твердые сыры, такие как пармезан и чеддер, могут быть полезны для людей с непереносимостью лактозы. Все сыры можно употреблять в умеренных количествах, так как их питательная ценность варьируется.
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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