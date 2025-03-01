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Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Долгие перелеты могут нанести ущерб состоянию вашей кожи. Высокая температура, сухой воздух и стресс — всё это способствует обезвоживанию и потере эластичности. Чтобы вернуть коже здоровый вид, стоит предпринять несколько простых шагов.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

1. Интенсивное увлажнение

Самый важный момент в восстановлении кожи после перелета — это увлажнение. Используйте увлажняющие маски для лица, сыворотки с гиалуроновой кислотой и кремы, богатые маслами. Это поможет вернуть коже влагу и вернуть её эластичность.

2. Очищение и тонизирование

После перелета не забывайте о глубоком очищении кожи. Используйте мягкие очищающие средства и тоники с увлажняющими компонентами, чтобы избавить кожу от загрязнений, накопившихся в самолете.

3. Успокаивающие маски

После длительного стресса на лице могут появиться покраснения и раздражения. Маски с экстрактами алоэ вера или ромашки помогут успокоить раздраженную кожу и снять воспаления.

4. Восстановление с помощью питания

Пейте больше воды, а также добавьте в рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е. Эти витамины помогут улучшить состояние кожи и ускорить процесс восстановления.

5. Защита от солнца

Не забывайте об использовании солнцезащитных средств, чтобы предотвратить повреждение кожи от ультрафиолетовых лучей, особенно если вам нужно выйти на улицу после прилета.

Восстановление кожи после перелета возможно с помощью увлажнения и питания. Эти простые шаги помогут вернуть лицу здоровый вид.

Уточнения

Перелёт — перемещение летательного аппарата (людей) или птицы из одного пункта в другой.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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