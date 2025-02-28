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Главные правила выбора румян, о которых никто не говорит

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Румяна — это не просто декоративная косметика, а инструмент, который может скорректировать овал лица и придать коже свежий, отдохнувший вид. Чтобы добиться естественного эффекта, важно выбрать правильный оттенок и способ нанесения.

Румяна
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Румяна

Подбираем румяна по тону кожи

  • Светлая кожа – нежные розовые, персиковые или холодные розово-лиловые оттенки.
  • Смуглая кожа – тёплые коралловые, терракотовые и ягодные оттенки. 
  • Оливковая кожа – персиковые, абрикосовые и теплые розовые тона.

Как выбрать технику нанесения

  • Круглое лицо – румяна наносят по диагонали от центра щек к вискам.
  • Квадратное лицо – мягкое растушевывание по верхней части скул для сглаживания углов.
  • Овальное лицо – нанесение на центр скул для натурального румянца.
  • Треугольное лицо – легкие штрихи на яблочки щек для смягчения угловатости.

Правильно подобранные румяна освежают образ, подчеркивают индивидуальные черты лица и делают кожу сияющей. Главное — учитывать тон кожи и форму лица, чтобы макияж выглядел естественно.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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