Главные правила выбора румян, о которых никто не говорит

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Румяна — это не просто декоративная косметика, а инструмент, который может скорректировать овал лица и придать коже свежий, отдохнувший вид. Чтобы добиться естественного эффекта, важно выбрать правильный оттенок и способ нанесения.

Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Румяна

Подбираем румяна по тону кожи

Светлая кожа – нежные розовые, персиковые или холодные розово-лиловые оттенки.

– нежные розовые, персиковые или холодные розово-лиловые оттенки. Смуглая кожа – тёплые коралловые, терракотовые и ягодные оттенки.

– тёплые коралловые, терракотовые и ягодные оттенки. Оливковая кожа – персиковые, абрикосовые и теплые розовые тона.

Как выбрать технику нанесения

Круглое лицо – румяна наносят по диагонали от центра щек к вискам.

– румяна наносят по диагонали от центра щек к вискам. Квадратное лицо – мягкое растушевывание по верхней части скул для сглаживания углов.

– мягкое растушевывание по верхней части скул для сглаживания углов. Овальное лицо – нанесение на центр скул для натурального румянца.

– нанесение на центр скул для натурального румянца. Треугольное лицо – легкие штрихи на яблочки щек для смягчения угловатости.

Правильно подобранные румяна освежают образ, подчеркивают индивидуальные черты лица и делают кожу сияющей. Главное — учитывать тон кожи и форму лица, чтобы макияж выглядел естественно.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках.



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