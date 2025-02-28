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Использование одного крема для лица утром и вечером – экономия или угроза для здоровья кожи

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Многие задумываются, можно ли использовать один и тот же крем для лица в утреннем и вечернем уходе. Ведь на первый взгляд кажется, что составы не сильно различаются. Однако, дневные и ночные средства созданы с разными целями, и их неправильное применение может сказаться на состоянии кожи.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

Дневной крем – защита и увлажнение

Утренний уход должен подготовить кожу к внешним воздействиям: солнцу, ветру, загрязнениям. Дневные кремы чаще всего содержат SPF, антиоксиданты и лёгкие увлажняющие компоненты. Они быстро впитываются, не оставляя липкости, и создают защитный барьер.

Ночной крем – восстановление и питание

Во время сна кожа активно восстанавливается, поэтому ночные кремы насыщены питательными веществами, маслами и активными компонентами, такими как ретинол или кислоты. Они более густые по текстуре, глубоко увлажняют и стимулируют регенерацию клеток.

Можно ли заменить один крем другим

Если в составе дневного крема нет SPF, а ночного – агрессивных компонентов, таких как кислоты или ретинол, можно использовать одно средство дважды в день. Однако для полноценного ухода лучше выбирать кремы, соответствующие времени суток и потребностям кожи.

Использование одного и того же крема утром и вечером возможно, но не всегда оптимально. Дневной уход направлен на защиту, а ночной – на восстановление, поэтому составы этих средств различаются.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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