Невероятные образы с кожаными вещами, которые покорят всех

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожаная одежда давно вышла за рамки рокерских образов и сегодня является универсальной основой для множества стилей. Кожаные брюки, юбки, куртки и платья можно носить как в повседневной жизни, так и для создания элегантных, романтичных или даже деловых луков. Главное — правильно подобрать сочетания, чтобы не перегрузить образ и выглядеть стильно.

Фото: https://www.freepik.com by senivpetro Девушка в куртке

Элегантность и классика

Кожа может выглядеть элегантно, если выбирать лаконичные модели. Кожаная юбка-карандаш в сочетании с белой рубашкой или шелковой блузой — отличный вариант для офиса или деловой встречи. Завершить образ помогут туфли-лодочки и строгий жакет.

Casual и уличный стиль

Кожаная куртка — ключевой элемент для создания стильного и удобного образа на каждый день. Наденьте её с джинсами, объёмным свитером и белыми кроссовками для комфортного кэжуал-лука. Также хорошо смотрятся кожаные леггинсы с худи и массивными ботинками.

Рок и гранж

Кожаные штаны, рваная куртка-косуха, футболка с принтом и грубые ботинки — это классика стиля гранж и рок. Чтобы добавить современности, сочетайте кожу с трикотажем или денимом.

Женственность и романтика

Даже кожаные вещи могут выглядеть нежно. Выбирайте платья с кожаными вставками, юбки А-силуэта или кожаные ремни в сочетании с лёгкими тканями. Бежевые ботильоны или балетки добавят образу мягкости.

Кожа — универсальный материал, который легко адаптируется под разные стили. Главное — комбинировать вещи так, чтобы образ оставался гармоничным и современным.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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