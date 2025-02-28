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Подтяжка лица без скальпеля: вся правда о нитевом лифтинге

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Лифтинг лица с помощью нитей — одна из популярных процедур в эстетической косметологии. Этот метод позволяет эффективно подтянуть кожу, улучшить овал лица и избавиться от морщин без необходимости хирургического вмешательства. Однако, как и у любой косметической процедуры, у нитевого лифтинга есть свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать перед решением.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

Преимущества нитевого лифтинга

Минимальное вмешательство

Лифтинг с помощью нитей — это малотравматичная процедура, которая не требует разрезов и длительного периода восстановления. После процедуры обычно достаточно короткого реабилитационного периода.

Мгновенный результат

Эффект лифтинга можно заметить сразу после проведения процедуры. Кожа становится более подтянутой, исчезают морщины, а овал лица становится более чётким.

Долговечность

Результат может сохраняться от 1 до 3 лет, в зависимости от типа нитей и состояния кожи пациента.

Безопасность

Процедура считается безопасной, если она проводится опытным специалистом. Нити изготавливаются из биосовместимых материалов, которые не вызывают отторжения.

Недостатки нитевого лифтинга

Кратковременность эффекта

Хотя результат виден сразу, он не является постоянным. Для поддержания эффекта потребуется повторение процедуры через некоторое время.

Ограничения

Лифтинг нитями подходит не для всех типов кожи. Процедура не даст значительного результата при сильно выраженных возрастных изменениях.

Риски и побочные эффекты

Несмотря на безопасность, процедура может вызывать осложнения, такие как синяки, отеки и в редких случаях инфекционные реакции.

Лифтинг с помощью нитей — это хороший вариант для тех, кто хочет улучшить внешний вид без хирургического вмешательства. Однако перед принятием решения важно взвесить все плюсы и минусы и проконсультироваться с профессионалом.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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