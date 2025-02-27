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Избавьтесь от нависшего века и откройте глаза с помощью простого наращивания ресниц

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Наращивание ресниц – это не только способ сделать взгляд более выразительным, но и отличное средство для коррекции нависшего века. Профессиональный лэшмейкер Мария Егоренкова поделилась секретами с порталом Москва 24, как с помощью правильно подобранных ресниц можно визуально исправить особенности внешности.

Наращивание ресниц
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Наращивание ресниц

Подход к естественности

Для тех, у кого нависание век незначительное, подойдут любые варианты наращивания. В последнее время тренд на естественность, поэтому ресницы с эффектом туши или ламинирования станут отличным выбором. Они подчеркивают естественную красоту глаз, создавая аккуратный и гармоничный образ.

Выбор изгибов для визуального лифтинга

Если же нависшее веко выражено более сильно и нужно добиться лифтинг-эффекта, стоит обратить внимание на изгибы M, L, L+, D и CC. Эти варианты открывают глаза, придавая им выразительность. Кроме того, можно усилить эффект с помощью объёма, что создаст более яркий и драматичный образ.

Техника "лучей" для акцента

Ещё один важный элемент для исправления нависшего века – это "лучи" (нераскрытые пучки). Они добавляют акцент в центральной части ресниц, визуально распахивая глаза и создавая эффект открытого взгляда. Это особенно важно для тех, кто хочет сделать образ более динамичным и живым.

Адаптивная техника наращивания

Для достижения идеального результата лэшмейкер предлагает использовать адаптивную технику наращивания. Это метод, при котором учитываются не только особенности века, но и индивидуальные черты лица, такие как форма носа, губ и даже цветотип. Такой подход гарантирует, что ресницы будут идеально сочетаться с внешностью.

Скорректировав нависшее веко с помощью наращивания, можно получить не только выразительные глаза, но и сбалансированный образ, который подчеркнет индивидуальность.

Уточнения

Нара́щивание ресни́ц — процесс удлинения и увеличения объема натуральных ресниц при помощи искусственных ресниц.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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